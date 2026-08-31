" هيئة الشارقة للكتاب" تواصل تلقي ترشيحات "جائزة ترجمان" حتى 15 سبتمبر

الشارقة في 31 أغسطس / وام / تواصل هيئة الشارقة للكتاب تلقي طلبات الترشح لـ "جائزة ترجمان" لعام 2026 حتى 15 سبتمبر المقبل وأشارت إلى أن الجائزة التي تعد واحدة من أعلى جوائز الترجمة قيمةً في العالم تخصص 1.4 مليون درهم للفائزين .

وسيُعلن عن العمل الفائز خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتستقبل الجائزة الأعمال العربية التي صدرت طبعتها الورقية الأولى مترجمة إلى أي من لغات العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2026 في المجالات الفكرية والثقافية والإبداعية التي تستند إلى الحضارتين العربية والإسلامية أو تستلهم منهما وتهدف إلى توسيع تداول الكتاب العربي في أسواق النشر الأجنبية وتشجيع ترجمة الأعمال العربية إلى لغات جديدة إذ تعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تمنح في الوقت ذاته لكل من الترجمات الأجنبية والمؤلفات العربية المنقول عنها.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب : " منحت (جائزة ترجمان) الكتاب العربي موقعاً فاعلاً في علاقة الثقافة العربية بالعالم فالعمل الذي ينتقل إلى لغة جديدة تتسع دائرة قرائه ويدخل سياقات أخرى من البحث والنقد إلى التعليم ويصبح أكثر قدرة على الإسهام في النقاش الثقافي خارج حدوده اللغوية ولهذا تقيس الجائزة قيمة العمل المترجم من خلال عنصرين متكاملين - أهمية الكتاب العربي الأصلي وقيمته المعرفية والإبداعية وجودة الترجمة في نقل أفكاره.

وأضاف أن جائزة ترجمان ترسخ جانباً عملياً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز مساهمة النتاج المعرفي العربي في الحراك المعرفي الإنساني إذ تستند من خلال توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب إلى قراءة دقيقة للطريق الذي يسلكه الكتاب نحو أسواق جديدة من حماية حقوق النشر والترجمة الرصينة إلى الناشر العربي القادر على نقل الكتاب إلى لغات العالم بالشكل الذي يلبي تطلعات الأسواق والقراء الجدد ويعكس توزيع قيمة الجائزة على المترجم والناشر العربي والدولي تقديراً عملياً لدور كل طرف ويشجع على إقامة علاقات مهنية يمكن أن تمتد إلى أعمال أخرى ولغات وأسواق جديدة.

وتخصص الجائزة للناشر الأجنبي الفائز 910 آلاف درهم أي ما يعادل 65% من قيمة الجائزة ويحصل الناشر العربي الذي يملك حقوق النشر الأولى للنسخة العربية 390 ألف درهم أي ما يعادل 27.8% فيما ينال مترجم العمل الفائز 100 ألف درهم.

ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني لمعرض الشارقة الدولي للكتاب على تفاصيل الترشح والمشاركة في "جائزة ترجمان" مع التأكد من وصولها قبل الموعد النهائي المحدد في 15 سبتمبر 2026.