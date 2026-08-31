ختام ناجح لموسم قفز الحواجز الصيفي بالشارقة للفروسية

الشارقة في 31 أغسطس / وام / أحرز الفارس محمد أشرف عبد الله من نادي الشارقة للفروسية جائزة المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 1.40 متر في ختام منافسات ناجحة لموسم قفز الحواجز الصيفي للعام الحالي والذي اشتمل على 12 منافسة أسبوعية نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على ميادين الصالات المغطاة بمركز الشارقة للفروسية وصالة أكاديمية بوذيب للفروسية خلال الفترة من 13 يونيو الماضي حتى 30 أغسطس الجاري .

حضر الجولة الختامية الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وتوّج الفائزين سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة وأحمد أمين الشرفاء عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والحكم الدولي خليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم وصمم مسارات منافساتها الدولي علي مهاجر وتنافس 180 فارساً بصحبتهم 265 خيلاً في 9 منافسات جرت خلال يومين.

وبمنافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز والتي صمم مسارها للمرة الرابعة خلال صيفيات القفز بنادي الشارقة بحواجز بلغ ارتفاعها 1.40 متر جاءت منافسة الختام وتنافس فيها 21 مشاركاً صعد منهم 6 فرسان إلى جولة التمايز ونجح فارسان في إكمالها دون خطأ في حين سيطر فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية على المراكز من الأول وحتى الثامن عدا المركز الثاني وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس محمد أشرف عبد الله مع "فريميور" وبزمن التمايز 38.45 ثانية والثاني الفارس هشام غريب مع "باري ـ بلو" من نادي رومانو للفروسية وزمن التمايز 42.43 ثانية والفارس المتألق في منافسات الختام عمرو جمال محمد أحرز المركز الثالث مع الفرس "غيرلين" من نادي الشارقة وبزمن التمايز 40.66 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وفي منافسة اليوم الأول (السبت 29 أغسطس ) وجاءت بمواصفات (المرحلتين الخاصة ـ 1.30 متر ـ 46 مشاركا ـ 17 دون خطأ) والمراكز من الأول وحتى الخامس عشر من فرسان الشارقة عدا المركز الحادي عشر أحرز مركز الصدارة الفارس عمرو جمال محمد مع "كارندا" من نادي الشارقة والثاني زميله بالنادي أحمد نبيل فلكناز مع "كوم سي آي" .

أما منافسة اليوم الثاني (الأحد 30 أغسطس ) فقد جاءت بمواصفات (جولة واحدة ـ 34 مشاركا ـ 7 دون خطأ) والمراكز الستة الأولى نالها فرسان الشارقة وأكمل فيها ثنائية الفارس عمرو جمال محمد مع الجواد "زازو زد" وحاز جائزة المركز الثاني مع "كارندا اس".

وفي صيفيات حواجز الـ1.20 متر مواصفات (المرحلتين الخاصة ـ 1.20 متر ـ 59 مشاركا ـ 23 دون خطأ) نال المركز الأول الفارس علي مفرج الكربي مع "سوبر تروبر" من نادي الشارقة ومنافسة اليوم الثاني بمواصفات (جولة واحدة ـ 1.20 متر ـ 51 مشاركا ـ 10 دون خطأ) وفاز بجائزة المركز الأول الفارس أحمد هاشم عجّان مع "كالديرو" من نادي مندرة للفروسية.

وفي صيفيات حواجز الـ(1.05 ـ 1.10) متر جرت المنافسات على أربعة أشواط لفئات مختلفة من فرسان القفز جرى تصميم مساراتها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (1.05 ـ 1.10) متر وجاءت على النحو التالي لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات بمواصفات (المرحلتين الخاصة ـ 6 خيول مشاركة ـ 2 دون خطأ) وأحرزالمركز الأول "ساندي" بقيادة الفارس عبد الله حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية وأكملت معه ثنائية في منافسة اليوم الثاني بمواصفات (جولة واحدة ـ 6 خيول مشاركة ـ 1 دون خطأ).

ولفئة الأشبال والمبتدئين والمبتدئين المتقدمة (3) الأولى بمواصفات (مرحلتين خاصة ـ (1.05 ـ 1.10) متر ـ 67 مشاركا ـ 22 دون خطأ) جاء الأول أشرف محمد عثمان مع "لاس فيغاس" من اسطبلات الدانة وبرز خلال مشاركاته وتسجيله مراكز متقدمة في المنافسات الصيفية والثانية مفتوحة المشاركة بمواصفات ( الجولة الواحدة ـ 71 مشاركا ـ 20 دون خطأ) وذهبت جائزة المركز الأول إلى بهوز فرندرا مع "لولا سورايا"، من مركز الإمارات للفروسية.

و جاءت صيفيات حواجز الـ(80. ـ 90.) متر على منافستين بمواصفات الجولة الواحدة ضمن الزمن المثالي مفتوحة المشاركة للفرسان من فئة المبتدئين والأشبال والخيول الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات على حواجز الـ(80. ـ 90.) متر وأقيمت الأولى في بداية المنافسات وتنافس فيها 81 مشاركاً وأكمل الجولة 36 منهم دون خطأ ضمن الزمن المسموح وفاز بجائزة المركز الأول الفارس الشيخ سلطان صقر القاسمي مع "كاساندرو" من نادي الشارقة للفروسية والمنافسة الثانية افتتحت بها منافسات اليوم الثاني 30 أغسطس وتنافس فيها 67 مشاركاً وأكملها 30 مشاركاً دون خطأ ونال جائزة المركز الاول إلى بنيش كيدواي مع "ريد بيل كواليتي زد"، من نادي الحبتور للبولو والفروسية.