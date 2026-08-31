افتتاح "مركز جامعة الإمارات للمحاكاة الطبية" لتعزيز التعليم والتدريب السريري

العين في 31 أغسطس/وام/ افتتح معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، "مركز جامعة الإمارات للمحاكاة الطبية" في كلية الطب والعلوم الصحية، في خطوة تعزز منظومة التعليم الطبي والتدريب السريري في الجامعة، وتدعم توظيف التقنيات المتقدمة في إعداد الكفاءات الصحية المستقبلية.

يشكّل المركز بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، صُممت لتوفير تجارب سريرية واقعية وآمنة ومدعومة بالتكنولوجيا، تتيح للطلبة والمتدربين ممارسة المهارات والتعامل مع سيناريوهات سريرية متنوعة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة السريرية، والعمل الجماعي، والتواصل، واتخاذ القرارات السريرية، وسلامة المرضى.

ويمتد المركز على مساحة تقارب 4,000 متر مربع موزعة على طابقين، ويضم خمسة أجنحة رئيسية للمحاكاة تغطي عددًا من التخصصات السريرية، تشمل وحدة العناية المركزة، وقسم الطوارئ، وأمراض النساء والولادة، وغرفة العمليات، وطب الأطفال، ويضم غرفة للمحاكاة الغامرة، وغرفة للواقع الافتراضي، و24 غرفة لامتحانات الأوسكي (OSCE)، وثماني غرف لاستخلاص المعلومات والمناقشة اللاحقة، وأربع قاعات للمحاضرات، وثلاث قاعات متعددة الأغراض، وغرفة تحكم رئيسية، ومرافق للمرضى المعياريين.

ويضم المركز أجهزة متطورة وعالية الدقة لمحاكاة المرضى، وأنظمة سمعية وبصرية للتسجيل والمراقبة، وتقنيات للتحكم في عمليات المحاكاة والواقع الافتراضي، إلى جانب معدات مصممة لدعم البيئات السريرية الواقعية وجلسات استخلاص المعلومات المنظمة.

ويخدم المركز نحو 700 طالب وطالبة في برنامج بكالوريوس الطب من السنة الأولى إلى السنة السادسة، فيما دعم منذ بداية عام 2026 أكثر من 250 نشاطًا تعليميًا، استفاد منها نحو 9,000 متعلم، بإجمالي تجاوز 22,000 ساعة اتصال تعليمي، بما يعكس قدرته التعليمية وحجم نطاق الاستفادة من مرافقه وبرامجه.

ويدعم المركز مجموعة واسعة من مجالات التعليم والتدريب، تشمل تعليم المهارات السريرية، والتعلم القائم على المحاكاة، وامتحانات الأوسكي والتقييمات السريرية، ومحاكاة الرعاية الحادة، ومشاريع التخرج والتدريب السريري المتقدم، والتعليم القائم على المرضى المعياريين، إلى جانب تطوير مدربي المحاكاة، والتطوير المهني، والبرامج التدريبية المتخصصة، والبحوث التربوية والابتكار في مجال المحاكاة.

وتتيح بيئة المحاكاة للمتعلمين ممارسة المهارات السريرية بصورة متكررة، والتعامل مع الحالات المعقدة وعالية الخطورة، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات في بيئة خاضعة للرقابة، إلى جانب الاستفادة من الأخطاء وتلقي الملاحظات والمراجعات المنظمة دون تعريض المرضى الحقيقيين لأي مخاطر، بما يسهم في تطوير الكفاءة السريرية وتعزيز سلامة المرضى.. كما يوفر المركز بنية تحتية لدعم البحوث التربوية والابتكار في تعليم الرعاية الصحية.

ويعمل مركز جامعة الإمارات للمحاكاة الطبية حاليًا على استكمال إجراءات الاعتماد من جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية (SSH)، ومن المقرر إجراء المراجعة الرسمية والزيارة الميدانية في أكتوبر 2026.

ويعمل المركز على تطوير أوجه التعاون والشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية، بهدف توسيع نطاق التعليم القائم على المحاكاة والتطوير المهني والبحث العلمي وفرص التدريب الخارجي.

ويعكس المركز جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة بفعالية في تطوير تعليم الرعاية الصحية من خلال بيئة تجمع بين التعليم والتدريب والتقييم والبحث والابتكار، وتوظف المحاكاة السريرية والتقنيات الغامرة والواقع الافتراضي في إعداد كوادر صحية مؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات الممارسة السريرية ومتطلبات قطاع الرعاية الصحية.