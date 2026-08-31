شرطة رأس الخيمة تعزز السلامة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

رأس الخيمة في 31 أغسطس / وام / نفذت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المرور والدوريات خططها المرورية والأمنية المتكاملة تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد والتي تتضمن تنظيم حركة السير وتعزيز السلامة المرورية، لا سيما في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها.

ونفّذت شرطة رأس الخيمة خطة مرورية وأمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، تضمنت تكثيف وجود الدوريات المرورية والأمنية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية وفي محيط المدارس، إلى جانب تنظيم حركة السير خلال أوقات الذروة، بما أسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل الحافلات المدرسية وأولياء الأمور ومستخدمي الطرق.

وفي إطار الجهود التوعوية المصاحبة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، نفّذت إدارة حماية ووقاية المجتمع بشرطة رأس الخيمة زيارات ميدانية توعوية، استهدفت تعزيز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة.