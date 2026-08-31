شرطة الشّارقة تستقبل العام الدّراسي الجديد عبر منظومة أمنيّة متكاملة

الشارقة في 31 أغسطس/وام/ عزّزت القيادة العامة لشرطة الشّارقة جهودها الميدانيّة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2026– 2027 عبر منظومة متكاملة من الخطط الأمنية والمروريّة والإعلاميّة والمجتمعيّة سخّرت من خلالها إمكاناتها وفرقها الميدانيّة لتعزيز أمن الطّرق وانسيابيّة الحركة المروريّة ورفع مستوى الوعي والثّقافة الأمنية لدى أفراد المجتمع.

وامتدت الجهود الأمنيّة لتشمل مدينة الشّارقة والمنطقتين الوسطى والشرقيّة من خلال تكثيف الانتشار والرقابة المروريّة في محيط المدارس وتفعيل غرفة عمليات متنقّلة لمتابعة الحالة المروريّة خلال فترات الذّروة بما يسهم في سرعة الاستجابة ويحافظ على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

وخصّصت شرطة الشّارقة عبر مركز الاتصال 901 خدمة مباشرة لاستقبال الملاحظات والاستفسارات الأمنية والمروريّة المتعلّقة بالمدارس بما يضمن سرعة التّعامل معها ويدعم التّواصل المباشر مع أفراد المجتمع.

وفي الجانب التوعوي نفّذت القيادة زيارات وبرامج متنوّعة داخل المدارس لترسيخ مفاهيم السّلامة المروريّة والوعي المجتمعي بالتوازي مع تفعيل منصة «مأمن» بالتّعاون مع هيئة الشّارقة للتّعليم الخاص لمتابعة البلاغات المتعلّقة بالطلبة والحافلات المدرسيّة إلى جانب خطّة إعلامية تضمّنت محتوى مرئيًا وتصاميم ورسائل توعويّة موجّهة إلى مختلف الفئات العمريّة.