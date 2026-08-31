المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يدين الهجوم العدواني الإيراني على الإمارات

أبوظبي في 31 أغسطس/وام/ أدان المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي بأشد العبارات الهجوم العدواني الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيّرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية.

وقال سعود راشد الحجيلان النائب الأول لرئيس المجلس في بيان اليوم إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات ويشكل تهديداً لأمنها واستقرارها ولأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة بأسرها.

ودعا جميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية إلى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذه الاعتداءات، وإدانتها مؤكدا وقوف المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي إلى جانب دولة الإمارات قيادةً وشعباً.