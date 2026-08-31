نادي سيدات الشارقة يحتفي بالمرأة الإماراتية عبر برنامج متنوع

الشارقة في 31 أغسطس/وام/ أطلق نادي سيدات الشارقة برنامجاً متنوعاً احتفاءً بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» وذلك خلال حفل أقيم أمس الأول بمقره بحضور مجموعة من السيدات.

تضمن الحفل عدداً من الفعاليات والورش والتجارب المخصصة للمرأة الإماراتية و شهد جلسة بعنوان "الثقافة المالية" بالتعاون مع الإمارات الإسلامي تناولت أهمية ودور الوعي المالي في تعزيز الثقة والقدرة على اتخاذ القرارات المالية إلى جانب ورشة لصنع فواصل السفيفة مقدمة من مجلس إرثي للحرف المعاصرة التي أتاحت للمشاركات التعرف على إحدى الحرف التراثية الإماراتية فضلا عن ورشة لإعداد الشاي العطري وورشة أخرى لتحضير القهوة بالتعاون مع مجالس الشباب علاوة على جلسة حصرية بعنوان «أسرار الألماس» بالتعاون مع داماس.

وتستمر فعاليات برنامج نادي سيدات الشارقة حتى 28 سبتمبر المقبل من خلال أنشطة وورش وتجارب وعروض خاصة يقدمها النادي الرئيسي وفروعه وتجمع بين الصحة والجمال واللياقة والإبداع.

وقالت سعادة شيخة السويدي مدير نادي سيدات الشارقة في هذه المناسبة :" نحتفي بالمرأة الإماراتية وبما حققته من إنجازات وبمسيرتها المليئة بالعطاء والطموح وحرصنا هذا العام على أن تكون برامجنا متنوعة وقريبة من اهتمامات المرأة الإماراتية وأن تمنحها مساحة للتعلم والإبداع والرفاهية بما ينعكس إيجاباً على صحتها النفسية والجسدية لتنشئ جيلاً واعدًا".

وتتواصل الفعاليات في فروع نادي سيدات الشارقة الثمانية حيث يشهد فرع خورفكان جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية.. نبض الأسرة وصانعة المستقبل" فيما يقدم فرع دبا الحصن جلسة "المرأة.. إلهام الحاضر وصناعة المستقبل" إلى جانب ركن للأسر المنتجة .

وتتضمن فعاليات فروع الحمرية ووادي الحلو والذيد والمدام والبطائح جلسات وورشاً فنية وتراثية ومسابقات وهدايا .