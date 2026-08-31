خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة عائشة راشد الظاهري

أبوظبي في 31 أغسطس/وام/ قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة راشد رايح الظاهري، حرم معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في قصر معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منطقة المزون في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما حضر مجلس العزاء الشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان والذي قدم صادق تعازيه لأسرة الفقيدة وذويها.