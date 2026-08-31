ميسي يعلن اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب الأرجنتين

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده، منهياً مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من عقدين، توج خلالها بكأس العالم 2022، وقاد الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2026.

وأكد ميسي، اليوم أن قرار الاعتزال كان مؤلماً، لكنه أدرك أن الوقت قد حان لإنهاء مشواره مع المنتخب.

وقال ميسي: كان قراراً مؤلماً، ولا يزال يؤلمني في أعماقي، لكنني أدرك أن الوقت قد حان، مؤكداً أنه قدم كل ما لديه، ليس فقط خلال السنوات الأخيرة التي فاز فيها بكل شيء، ولكن قبل ذلك أيضاً.

وأوضح قائد المنتخب الأرجنتيني أنه يغادر المنتخب براحة بال وفخر بعدما نجح، إلى جانب زملائه، في منح الجماهير لحظات كانوا يحلمون بها، معرباً عن تقديره لما عاشه خلال مسيرته الدولية.

وأشار ميسي إلى أن هناك جيلاً جديداً من اللاعبين الشباب القادرين على مواصلة المسيرة، مؤكداً أنه سيواصل دعم المنتخب الأرجنتيني من خارج الملعب، وسيكون «مشجعاً آخر» للفريق.

وكشف ميسي أنه كتب رسالة الاعتزال في 21 يوليو الماضي، بعد يومين من نهائي كأس العالم 2026، قبل أن تؤكد الظروف اللاحقة، ومن بينها وفاة والده جورج ميسي، قناعته بالقرار.

وخاض ميسي مسيرة دولية امتدت منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأرجنتيني عام 2005، ونجح خلالها في قيادة بلاده إلى التتويج بكأس العالم 2022، إلى جانب ألقاب أخرى، قبل أن يبلغ نهائي مونديال 2026.

ويواصل ميسي مسيرته على مستوى الأندية مع إنتر ميامي الأميركي، فيما تمثل رسالته الأخيرة نهاية حقبة بارزة في تاريخ المنتخب الأرجنتيني.