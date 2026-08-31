"كراكال" تستعرض أحدث منتجاتها الدفاعية والصيدية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / تستعرض شركة "كراكال" خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مجموعة من منتجاتها المتخصصة في القطاعين العسكري والصيدي، إلى جانب أحدث حلولها في مجال الأسلحة الخفيفة، بما يعكس قدرات الصناعة الإماراتية وتطورها.

وقال راشد الكعبي، مدير المشاريع الخاصة في شركة كراكال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركة الشركة في المعرض تشمل عدداً من المنتجات ضمن الجناحين العسكري والصيدي، مشيراً إلى أن الشركة تستعرض كذلك منتج CSRM الذي يتراوح وزنه بين 5 و7 كيلوغرامات، ويصل مداه إلى ما بين 800 و1700 متر.

وأوضح أن المنتج يمكن تزويده بمجموعة من المناظير المتخصصة، بما في ذلك المنظار الحراري والليلي والنهاري، بما يلبي مختلف الاحتياجات والمهام.

وأكد أن مشاركة كراكال في هذا المحفل تسهم في تعزيز حضور الصناعة الإماراتية، وتشكل حافزاً للجهات والشركات المحيطة بها على تطوير مصانعها وتقديم منتجات أكثر تطوراً، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويدعم مسيرة الابتكار باسم دولة الإمارات العربية المتحدة.