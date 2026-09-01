مجموعة عمل الإمارات للبيئة تطلق "تحالف الإمارات للاستدامة في قطاع الضيافة"

الشارقة في الأول من سبتمبر/ وام/ أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، رسمياً، "تحالف الإمارات للاستدامة في قطاع الضيافة - EHSA" ، وذلك خلال فعالية أقيمت أمس في منتجع كورال بيتش الشارقة، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الضيافة، ودعم تطوير أداء بيئي قابل للقياس، وتوحيد الجهود والممارسات المرتبطة بالاستدامة على مستوى القطاع في دولة الإمارات.

شارك في حفل الإطلاق عدد من قيادات قطاع الضيافة وخبراء الاستدامة وأصحاب المصلحة والشركاء، في إطار توجه يهدف إلى الانتقال بجهود الاستدامة من المبادرات الفردية إلى العمل الجماعي وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز المسؤولية المشتركة.

ويأتي تأسيس التحالف في ظل تنامي الحاجة إلى تنسيق الجهود بين مؤسسات الضيافة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، وتوليد النفايات، وهدر الغذاء، والمشتريات، وسلاسل التوريد، وكفاءة استخدام الموارد.

ويعمل التحالف كمنصة متخصصة تربط الجهات العاملة في قطاع الضيافة، وتدعم تبادل الممارسات الجيدة والخبرات، وتشجع الابتكار، وتتيح فرص التعاون في معالجة أولويات الاستدامة المشتركة.

وقالت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن ما نشهده اليوم يتجاوز مجرد إطلاق تحالف جديد؛ فهو يمثل بداية رحلة استدامة جماعية لقطاع الضيافة في دولة الإمارات تجمع بين الطموح والتعاون والمسؤولية والعمل القابل للقياس، مشيرة إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي تقوم بجهود مهمة، والفرصة المتاحة اليوم هي ربط هذه الجهود وتعزيزها وتوفير منصة تُمكّن قطاع الضيافة من المضي قدماً بصورة جماعية.

وأضافت أنه لا يمكن أن تبقى الاستدامة مجرد طموح أو مجموعة من المبادرات المنفصلة، فإذا أردنا إحداث تغيير حقيقي، فعلينا أن نفهم موقعنا الحالي، وأن نحدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأن نقيس التقدم الذي نحرزه.

وأوضحت أنه تم تأسيس هذا التحالف لتوفير البيئة التعاونية اللازمة لدعم هذه الرحلة، من خلال جمع القطاع لتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات المشتركة، والعمل بصورة متدرجة على تعزيز أداء الاستدامة.

وقالت الدكتورة المرعشي، إن إطلاق التحالف يمثل بداية لبرنامج عمل أوسع يشمل مجموعة من المبادرات المستقبلية الهادفة إلى دعم قطاع الضيافة في تطوير أدائه في مجال الاستدامة، من بينها تطوير معيار متخصص للاستدامة في قطاع الضيافة، من المقرر الإعلان عنه وتقديمه في وقت لاحق من العام الجاري.

ويهدف التحالف إلى توفير فرص لتبادل المعرفة وبناء القدرات واستكشاف الحلول المبتكرة وتحديد مجالات التعاون بين المؤسسات المشاركة، إلى جانب تطوير أدوات وآليات تدعم التحسين المستمر والقابل للقياس في أداء الاستدامة ضمن قطاع الضيافة في الدولة.

ويسعى إلى ترسيخ الاستدامة ضمن العمليات وصنع القرار والثقافة المؤسسية وتجربة الضيوف، والاستفادة من الدور الذي يؤديه قطاع الضيافة في التأثير على سلوك الموظفين والنزلاء والسياح والموردين وأفراد المجتمع نحو ممارسات بيئية أكثر استدامة.

وسيعمل التحالف على توسيع نطاق المشاركة ليشمل، إلى جانب الفنادق ومجموعات الضيافة، الجهات الحكومية والموردين ومقدمي الخدمات وخبراء الاستدامة والمؤسسات البيئية والقطاع الأكاديمي وغيرهم من أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة.

وقالت الدكتورة حبيبة المرعشي، إن المقياس الحقيقي لما تم إطلاقه اليوم لن يكون عدد الأشخاص الذين حضروا هذا اللقاء، بل سيكون في الشراكات التي يتم بناؤها، والممارسات التي يتم تحسينها، والموارد التي يتم الحفاظ عليها، والنفايات التي يتم تجنب توليدها، والتحسينات البيئية القابلة للقياس التي ستتحقق نتيجة لذلك.

ودعت المرعشي قطاع الضيافة للانضمام إلى التحالف، والمساهمة بخبراتهم، ومشاركة تحدياتهم، وليكونوا جزءاً من صياغة الفصل القادم للضيافة المستدامة في دولة الإمارات.

وأكدت أن مجموعة عمل الإمارات للبيئة ستواصل، عقب إطلاق التحالف، التعاون مع مؤسسات الضيافة وأصحاب المصلحة المعنيين لتوسيع المشاركة وتعزيز الحوار على مستوى القطاع ودفع العمل المشترك في مجال الاستدامة.

وأضافت، أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يحظى باعتراف عالمي لما يتميز به من طموح وابتكار وسعي مستمر نحو التميز ، مشيرة إلى أن أمامنا اليوم فرصة لأن نجعل الريادة البيئية سمة مميزة للقطاع بالقدر نفسه.