جامعة خليفة ومؤسسة عبدالله الغرير تطلقان برنامج "الأجدر" للتمكين المهني

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة عبدالله الغرير، برنامج الأجدر للتمكين المهني، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة للحياة المهنية من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والمهارات المهنية والخبرات العملية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم المهنية واكتساب الخبرات العملية خلال مسيرتهم الجامعية، بما يؤهلهم للتخرج بشهادة أكاديمية عالمية المستوى، إلى جانب الجاهزية والثقة اللازمتين للانطلاق بنجاح إلى سوق العمل.

والبرنامج هو ثمرة تعاون استمر عدة أشهر بين جامعة خليفة ومؤسسة عبدالله الغرير، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في التعلم التجريبي، بهدف تحديد المهارات والقدرات الأساسية التي يحتاجها الخريجون للنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، ضمن رؤية شاملة تراعي مختلف مراحل تجربة الطالب الجامعية.

ويتضمن البرنامج، الذي انطلق اليوم، أربع جلسات تعريفية تُمكّن الطلبة من التعرّف إلى مسار التعلم والفرص المتنوعة التي يوفرها على مدار العام الأكاديمي.

وخلال المرحلة الأولى، ستكون المشاركة متاحة حصرياً لطلبة جامعة خليفة في السنوات الثانية والثالثة والرابعة.

ويرتكز البرنامج على أربعة مسارات متكاملة تشمل التطوير المهني، والجاهزية الوظيفية، والخبرة العملية، والتأمل والنمو المهني.

ومن خلال هذه المسارات، يشارك الطلبة في ورش للتطوير المهني، والإرشاد الوظيفي، وإعداد السير الذاتية والمقابلات التجريبية، إلى جانب فرص التدريب والعمل داخل الحرم الجامعي والمشاركة المجتمعية.

وسيحصل الطلبة الذين ينجحون في استكمال متطلبات البرنامج على شهادة "الأجدر للتمكين المهني"، إضافة إلى توصيات أكاديمية ومهنية تعزز ملفاتهم الشخصية وتدعم انتقالهم بثقة إلى سوق العمل.

ويأتي البرنامج ضمن جهود جامعة خليفة ومؤسسة عبدالله الغرير لتطوير مبادرات تعزز جاهزية الطلبة للمستقبل، وتوفر لهم فرصاً نوعية لاكتساب الخبرات العملية وبناء مسارات مهنية أكثر نجاحاً.