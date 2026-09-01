"عونك يا وطن" يطلق مبادرة توزيع الحقائب المدرسية

العين في الأول من سبتمبر / وام / يواصل فريق "عونك يا وطن" التطوعي استعداداته لإطلاق مبادرته السنوية لتوفير وتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على الأسر المتعففة، وذلك للعام الثامن على التوالي، بحضور سعيد بن محمد بن حم العامري، رئيس فريق "عونك يا وطن" التطوعي، وذلك في إطار حرص الفريق على دعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية التي ينفذها الفريق على مدار العام، وترجمةً لرسالته في ترسيخ قيم التكافل والعطاء وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، من خلال توفير الاحتياجات المدرسية الأساسية للطلبة من الأسر المستفيدة.

وقال رئيس فريق "عونك يا وطن" التطوعي، إن استمرار المبادرة للعام الثامن على التوالي يعكس حرص الفريق على مواصلة دوره المجتمعي ودعم الأسر والطلبة، مؤكداً أن توفير المستلزمات المدرسية يسهم في تهيئة الطلبة لبداية العام الدراسي ويمنحهم شعوراً بالاهتمام والدعم.

وأضاف أن المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى حرص الفريق على تنفيذ مبادراته بصورة تحفظ خصوصية الأسر المستفيدة وكرامتها، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سلام القاسم، منسقة فريق "عونك يا وطن" التطوعي، أن الحقيبة المدرسية تم تجهيزها لتشمل مجموعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة خلال العام الدراسي، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الدراسية وتخفيف جانب من الأعباء عن أسرهم.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود الفريق المتواصلة للوصول إلى الأسر المستفيدة وتقديم الدعم في المناسبات والمواسم المختلفة، مؤكدة أن نجاح المبادرة واستمرارها طوال السنوات الماضية يعكس روح التعاون بين أعضاء الفريق والمتطوعين والداعمين.