"قضاء أبوظبي" تعزز نشر الثقافة القانونية في "معرض الصيد والفروسية"

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام/ تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في فعاليات النسخة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026، تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، وذلك في إطار حرصها على نشر الوعي القانوني بأساليب مبتكرة، إذ توفر محتوى معرفياً متنوعاً يعزز الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لرياضات الصيد والفروسية وسباقات الهجن، ويدعم ممارسة تلك الأنشطة بمسؤولية ووعي.

وزار معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، فعاليات المعرض، حيث تفقدا جناح الدائرة واطلعا على ما يقدمه من فعاليات وأركان توعوية وتثقيفية وورش تفاعلية، إلى جانب الإصدارات والمواد المعرفية المتخصصة، والتي تعكس تنوع المبادرات والبرامج التي تقدمها لزوار المعرض.

وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة خلال مشاركتها في المعرض، على تقديم محتوى توعوي متنوع يناسب مختلف فئات المجتمع للمساهمة في ترسيخ الثقافة القانونية وتعزيز المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية المعرض باعتباره منصة فاعلة لتعزيز الوعي القانوني والتعريف بالتشريعات والأنظمة المرتبطة بالأنشطة الرياضية والتراثية.

ويقدم جناح الدائرة، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأركان الرئيسية والورش التفاعلية والمواد التوعوية، أبرزها عرض للتشريعات المنظمة لرياضات الصيد والفروسية والقوانين ذات الصلة، بما يتيح لزوار المعرض التعرف على الأطر القانونية المنظمة لهذه الأنشطة، إلى جانب عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأشغالهم اليدوية والفنية والإبداعية، بهدف دعم أعمالهم وجهود تأهيلهم وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إدماجهم في المجتمع.

ويوفر الجناح من خلال المكتبة الإلكترونية، العديد من الإصدارات المتعلقة بالمجال القانوني والقضائي، إضافة إلى المواد التوعوية حول القوانين المنظمة للقطاع الرياضي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تخصيص ركن للاستشارات النفسية وتقديم جلسات توعية للأطفال، إلى جانب ركن لعرض البرامج والمبادرات التوعوية لمركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية "مسؤولية"، والتي تهدف إلى ترسيخ المعرفة بين أفراد المجتمع وبناء ثقافة قانونية مستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار.

كما يتيح لزائري المعرض، الاطلاع على الإصدارات القانونية ذات الاختصاص بشؤون الرياضة والصيد، إلى جانب إصدارات فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي "كاس"، وما تتضمنه مجلة "الرياضة والقانون" من أبحاث ودراسات معنية بالمنازعات الرياضية والقانون الرياضي، واختصاصات محكمة التحكيم الدولي، والتعريف بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجلس الدولي للتحكيم والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.