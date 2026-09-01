تقرير: أوروبا تضيف 8.8 غيغاواط من طاقة رياح خلال النصف الأول من 2026

بروكسل في الأول من سبتمبر/ وام/ أضافت دول قارة أوروبا 8.8 غيغاواط من قدرات طاقة الرياح خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق تقرير نصف سنوي لجمعية WindEurope الأوروبية لطاقة الرياح.

وقالت الجمعية، إن القدرات التي أُضيفت بين يناير ويونيو، يمكن أن توفر الكهرباء لنحو 7 ملايين أسرة أوروبية، كما تتيح الاستغناء عن واردات من الوقود الأحفوري تعادل نحو 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وتصدرت ألمانيا التوسع في طاقة الرياح خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بعدما أضافت 3.4 غيغاواط، أي نحو 40% من إجمالي القدرات الجديدة في أوروبا.

وشهدت البلاد تشغيل أكثر من 500 توربين جديد، بينها 423 توربيناً برياً و84 توربيناً بحرياً.

وفي بلجيكا، أضيفت 60 ميغاواط من قدرات طاقة الرياح خلال الفترة نفسها.

وتتوقع الجمعية إضافة نحو 24 غيغاواط أخرى من قدرات الرياح في أوروبا خلال العام الحالي، ما سيجعل 2026 عاماً قياسياً في هذا القطاع، إذ يشهد فصل الصيف عادةً الجزء الأكبر من عمليات تركيب توربينات الرياح، إضافة إلى تسارع نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى نحو 30 غيغاواط سنوياً بحلول ثلاثينيات القرن الحالي

وأشارت إلى أن ألمانيا نجحت في زيادة قدراتها المركبة بشكل كبير، في حين تتراجع أحجام القدرات التي تحصل على الموافقات في دول أخرى، من بينها إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأيرلندا.

من جانبها قالت تينه فان دير ستراتن الرئيسة التنفيذية للجمعية، إن عام 2026 قد يكون بالفعل عاماً قياسياً لطاقة الرياح، مشددة على أن هذا الزخم لا ينبغي اعتباره أمراً مضموناً، في إشارة إلى ضرورة معالجة العقبات التنظيمية وتسريع إجراءات منح تراخيص البناء للحفاظ على وتيرة النمو.