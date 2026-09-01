"أدنوك": تمكين الكفاءات الإماراتية ركيزة أساسية في صياغة مستقبل الطاقة

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام/ تستمر "أدنوك" في جهودها لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من اكتساب الخبرات والقدرات التقنية والرقمية والقيادية اللازمة، للمساهمة بدور حيوي في صياغة مستقبل قطاع الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

وتؤكد الشركة التزامها الراسخ بهذا النهج، من خلال توفير مسارات متكاملة لتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية، تشمل مؤسسات تعليمية وتدريبية متخصصة مثل "أكاديمية أدنوك الفنية"، و"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، إلى جانب برامج ومبادرات نوعية مثل "برنامج مسرّعات الذكاء الاصطناعي"، و"برنامج مسرعات أدنوك - رؤية".

وتوفر هذه المنظومة فرصاً تدريبية متخصصة للشباب والشابات الإماراتيين، تساهم في تمكينهم من بناء خبرات عملية تغطي مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، إلى جانب تطوير مهارات تعزز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

ومنذ تأسيسها في عام 1978، خرّجت "أكاديمية أدنوك الفنية" أكثر من 6,000 مواطن إماراتي، فيما يواصل نحو 1,500 متدرب حالياً دراستهم في مختلف مقراتها الأكاديمية.

وتستمر الأكاديمية في تطوير مناهجها وبرامجها التدريبية بما يواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع الطاقة، من خلال إدماج تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ضمن عملياتها التعليمية وتخصصاتها التقنية الأساسية.

وفي إطار التزامها المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية النسائية، استقبلت الأكاديمية في سبتمبر الجاري الدفعة الأولى من المتدربات الإماراتيات الملتحقات بـ "برنامج دبلوم الفنيات".

وتم تسليط الضوء على البرنامج، خلال فعالية "أدنوك" بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، حيث يهدف إلى تزويد المتدربات بالمعرفة التقنية والمهارات العملية والخبرة التشغيلية اللازمة لبناء مسيرة مهنية واعدة في قطاع الطاقة.

من جانبها، تساهم "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" في إعداد كوادر وطنية متخصصة في تجارة السلع المرتبطة بالطاقة، والتي تُعد من أكثر المجالات تخصصاً في القطاع.

ومنذ عام 2020، أكمل أكثر من 40 شاباً وشابة من المواطنين برامجهم التدريبية في الأكاديمية، فيما تخرج أكثر من 50 مواطناً ومواطنة يعملون اليوم ضمن فرق التداول التابعة لـ"أدنوك".

كما تستمر الشركة في تطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.

ففي عام 2025، تخرّج حوالي 150 مهندساً من "برنامج مسرّعات الذكاء الاصطناعي"، الذي مكّنهم من اكتساب خبرات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وتولي "أدنوك" أهمية كبيرة للاستثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية منذ مراحل مبكرة عبر "برنامج مسرعات أدنوك - رؤية"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب برنامج "أدنوك للمبرمجين الشباب من أجل الوطن"، الذي أتاح لأكثر من 450 طالباً وطالبة من 30 مدرسة فرصة التعرّف إلى مجالات البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف "أدنوك" إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل 400 طالب وطالبة إضافيين في مختلف أنحاء الدولة.

ويبدأ الاستثمار في الكفاءات الإماراتية منذ المراحل المبكرة من خلال برنامج أدنوك المُسرّع – رؤية (RO’YA)، الذي يُنفَّذ بالشراكة مع جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب برنامج المبرمجين الشباب بالتعاون مع 42 أبوظبي.

وقد أتاح برنامج المبرمجين الشباب لأكثر من 450 طالباً وطالبة من 30 مدرسة فرصة التعرّف إلى البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على إعداد جيل واعد يمتلك مهارات الذكاء الاصطناعي، وقادر على الابتكار وتطوير حلول مدعومة بهذه التقنيات لقطاع الطاقة، بما يساهم في دعم نمو وتنافسية "أدنوك" ودولة الإمارات في المستقبل.