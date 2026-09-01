أكاديمية الشارقة للتعليم تطلق 8 برامج دراسات عليا في الاحتياجات التعلّمية الخاصة والطفولة المبكرة

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم، عن فتح باب القبول والتسجيل في ثمانية برامج دراسات عليا جديدة في مجالي الاحتياجات التعلّمية الخاصة وتعليم الطفولة المبكرة.

تشمل البرامج أربعة تخصصات أكاديمية تُطرح عبر ثمانية برامج منفصلة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يوفر خيارات دراسية مرنة للتربويين الراغبين في تطوير معارفهم وتعزيز خبراتهم المهنية.

وتأتي البرامج الجديدة ضمن توجه الأكاديمية إلى توسيع منظومة برامجها الأكاديمية المتخصصة، وتعزيز مسارات التطوير المهني والأكاديمي في مجالات ذات أولوية للقطاع التعليمي، بما يشمل الطفولة المبكرة والاحتياجات التعلّمية الخاصة والتعليم الدامج.

وقالت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، إن هذه البرامج تأتي استمراراً للرؤية الراسخة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع الإنسان والتعليم في صميم مسيرة التنمية، وترجمةً لنهج إمارة الشارقة في بناء منظومة تعليمية متكاملة تستثمر في الكفاءات المتخصصة، وتدعم جودة التعليم منذ سنوات الطفل الأولى، بما يمكن كل متعلم من الحصول على فرص تعليمية تلائم احتياجاته وقدراته.

وأضافت أن هذه البرامج صُممت استجابةً لاحتياجات حقيقية في الميدان التعليمي، فالاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يرسخ أسس التعلم والنمو منذ السنوات الأولى، فيما يسهم التخصص في الاحتياجات التعلّمية الخاصة والتعليم الدامج في تعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على الاستجابة لتنوع المتعلمين وتوفير فرص تعلم أكثر جودة وشمولاً. وأوضحت أن الأكاديمية تسعى من خلال هذه البرامج إلى تحويل المعرفة المتخصصة إلى ممارسات تربوية تحدث أثراً ملموساً في البيئة التعليمية.

والبرامج الجديدة هي: دبلوم الدراسات العليا في الاحتياجات التعلّمية الخاصة، وماجستير التربية في الاحتياجات التعلّمية الخاصة، ودبلوم الدراسات العليا في تعليم الطفولة المبكرة، وماجستير التربية في تعليم الطفولة المبكرة.

وصُممت البرامج لتوفير مسارات أكاديمية متدرجة تتيح للدارسين تطوير معارفهم وخبراتهم المهنية في كل تخصص، من خلال الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق الميداني والبحث، بما يعزز ارتباط مخرجاتها باحتياجات الميدان التعليمي.

وفي مجال الاحتياجات التعلّمية الخاصة، تقدم الأكاديمية مسارًا أكاديميًا متدرجًا يبدأ بدبلوم الدراسات العليا، الممتد على مدار عام أكاديمي واحد بواقع 24 ساعة معتمدة، ويجمع بين التعلم المرن والتطبيق الميداني من خلال تدريبين ميدانيين متخصصين تحت إشراف الهيئة التدريسية.

ويركز البرنامج على فهم التعلم والتنوع العصبي، وتقييم الاحتياجات التعلّمية الخاصة، وتصميم التدخلات القائمة على الأدلة، وتطوير الممارسات التربوية الدامجة، إلى جانب السياسات والبحث المهني.

ويُمكن لخريجي الدبلوم، وفق متطلبات القبول، مواصلة مسارهم الأكاديمي واستكمال ماجستير التربية في الاحتياجات التعلّمية الخاصة خلال عام أكاديمي إضافي، فيما تمتد مدة برنامج الماجستير لعامين للطلبة الجدد، بواقع 36 ساعة معتمدة.

ويوسع البرنامج نطاق التخصص ليشمل التقييم والتدخل والقيادة والسياسات والبحث والممارسات القائمة على الأدلة، مدعومًا بتدريبين ميدانيين والبحث التطبيقي والأطروحة.

وتتاح للطلبة المسجلين في المسار باللغة الإنجليزية فرصة الالتحاق بمسار اختياري للحصول على درجة علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعة إكستر، بما يثري تجربتهم الأكاديمية من خلال الدراسة في جامعة معترف بها دولياً.

ويجوز للطلبة الذين يستوفون بنجاح المتطلبات الأكاديمية لكلتا المؤسستين الحصول على مؤهلين علميين منفصلين: أحدهما من أكاديمية الشارقة للتعليم والآخر من جامعة إكستر.

وتخضع المشاركة في هذا المسار لاستيفاء شروط الأهلية والقبول المستقلة لدى جامعة إكستر.

أما في مجال تعليم الطفولة المبكرة، تقدم الأكاديمية مسارًا أكاديميًا متدرجًا ينطلق من دبلوم الدراسات العليا، الممتد لعام أكاديمي واحد بواقع 24 ساعة معتمدة، ويجمع بين التعلم المرن والتطبيق الميداني، مع التركيز على نمو الطفل وعلوم الأعصاب، وتصميم المناهج، والتعلم متعدد اللغات والقائم على اللعب، والتقييم والتوثيق التربوي، وتوظيف العلوم والتكنولوجيا والتعلم الرقمي، إلى جانب بناء الهوية المهنية والبحثية للممارسين.

ويتيح الدبلوم لخريجيه، وفق متطلبات القبول، مواصلة مسارهم الأكاديمي واستكمال ماجستير التربية في تعليم الطفولة المبكرة خلال عام أكاديمي إضافي، فيما تمتد مدة برنامج الماجستير لعامين للطلبة الجدد، بواقع 36 ساعة معتمدة.

ويرتكز البرنامج على تطوير خبرات أكثر تقدمًا في القيادة والممارسات التربوية والبحث المهني، مدعومة بتدريبين ميدانيين تحت إشراف الهيئة التدريسية ومشروع ختامي قائم على البحث.

وتفتح البرامج الثمانية مسارات مهنية متنوعة أمام الخريجين، تشمل التدريس والتنسيق، والتخصص في مجالي الاحتياجات التعلّمية الخاصة وتعليم الطفولة المبكرة، وتطوير المناهج والممارسات التربوية، وتخطيط التدخلات ودعم المتعلمين، والقيادة التعليمية، والتطوير المهني وتحسين المدارس، والاستشارات والخدمات التعليمية ذات الصلة.

وقد بدأ استقبال طلبات القبول والتسجيل في جميع البرامج الثمانية بمساريها العربي والإنجليزي، بما في ذلك برامج الماجستير.

ويمكن للراغبين في الالتحاق الاطلاع على تفاصيل البرامج ومتطلبات القبول والتقدم للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لأكاديمية الشارقة للتعليم.