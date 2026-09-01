شرطة أبوظبي تستعرض سيناريو "أبوظبي أمن وسلامة" في "معرض الصيد والفروسية"

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن مشاركتها في المعرض الدولي للصيد والفروسية 2026، سيناريو "أبوظبي أمن وسلامة"، في تجربة أمنية توعوية تفاعلية مباشرة أمام الجمهور، تجمع بين التشويق والتثقيف، وتعرّف الزوار بأساليب التعامل السليم مع عدد من المواقف من خلال محاكاة عملية تعزز الوعي الأمني وثقافة الوقاية والسلامة.

ويشهد السيناريو مشاركة عدد من القطاعات والإدارات والتخصصات الشرطية، تشمل مديرية المرور والدوريات الأمنية، وفرسان شرطة أبوظبي، وإدارة التفتيش الأمني "K9"، وفرق مسرح الجريمة، وطيران شرطة أبوظبي، في مشاهد ميدانية مترابطة تحاكي مواقف واقعية، وتبرز تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة والتنسيق بين الفرق الشرطية في التعامل مع مختلف الأحداث.

ويتيح السيناريو للجمهور التعرف عن قرب إلى جانب من المهام الميدانية والتخصصية لشرطة أبوظبي، ودور التقنيات والكوادر الشرطية المتخصصة في تعزيز الأمن والسلامة، إلى جانب تقديم رسائل توعوية بأسلوب حي ومشوق يسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.