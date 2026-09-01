غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية مع نيبال

رأس الخيمة في الأول من سبتمبر/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة سبل تعزيزالتعاون الاقتصادي مع جمهورية نيبال وتطوير الشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية متنوعة ، وفتح آفاق جديدة لمجتمعات الأعمال في الإمارة، بما يخدم التوجهات التنموية المشتركة ويُعزّز من مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضور سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة وفداً نيبالياً ضمّ سعادة تيج باهادور شيتري سفير جمهورية نيبال لدى الدولة وشاندرا براساد داكال الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية وأعضاء بالسفارة.

واستعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء فرص الاستثمار مع مجتمع الأعمال النيبالي في قطاعات عدة، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري والتعرف على الفرص الواعدة في مختلف القطاعات بإمارة رأس الخيمة.

ودعا مجتمع الأعمال النيبالي للاستفادة من الفعاليات والمعارض الكبرى التي تنظمها الامارة، لكونها تُمثّل جسراً حيوياً للتواصل المباشر مع الصناعيين والمستثمرين والشركات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً التزام الغرفة بتوفير بيئة أعمال محفّزة تدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع انطلاقاً من رأس الخيمة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتطورها المستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه أعرب السفير النيبالي عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه غرفة رأس الخيمة في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.