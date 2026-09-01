الإماراتيات يشكلن 87% من موظفات "الاتحادية للضرائب" و93% من فئة الشباب

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / عززت الهيئة الاتحادية للضرائب حضور المرأة الإماراتية في مختلف وظائفها وتخصصاتها، إذ بلغ عدد المواطنات العاملات فيها 407 موظفات يمثلن 87% من إجمالي موظفات الهيئة، فيما تشكل الإماراتيات 93% من إجمالي الموظفات ضمن فئة الشباب، في مؤشر يعكس تنامي دور الكفاءات الوطنية النسائية في تطوير المنظومة الضريبية.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن تمكين المرأة نهج راسخ تستلهمه الهيئة من رؤية القيادة الرشيدة، وتترجمه عبر توفير فرص القيادة والإبداع والمشاركة في صنع المستقبل.

وأوضح أن الموظفات يشكلن 51% من إجمالي فريق عمل الهيئة، فيما بلغ عدد التعيينات الجديدة من الإماراتيات 50 موظفة خلال الفترة المنقضية من عام 2026، كما تعمل 330 مواطنة في المجالات التخصصية والمهنية و60 في الفئة التنفيذية و13 في الفئتين الإشرافية والقيادية.

وأكد الملا أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في القطاع الضريبي، وأسهمت بفاعلية في تطوير منظومته وتعزيز استدامتها.

وتنظم اللجنة النسائية في الهيئة برنامجا يمتد من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، يتضمن مبادرات وفعاليات متنوعة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وإبراز نماذج وطنية نسائية متميزة في القطاع الضريبي ودورها في مسيرة التنمية الوطنية.