غرف دبي تدرب 14 ألف شركة على الذكاء الاصطناعي المساعد

دبي في الأول من سبتمبر/ وام / أطلقت غرف دبي مسارات تدريبية متخصصة لتمكين وتدريب 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لها على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في عملياتها الإدارية والتشغيلية، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ودشنت غرف دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارتها وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي و90 من رؤساء مجموعات ومجالس الأعمال، “أكاديمية غرف دبي”، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وبرامج تدريبية في مجالات متنوعة.

وقال المنصوري إن البرنامج يجسد التزام دبي بتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لتبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها بكفاءة لخلق قيمة مستدامة، ودعم تنافسية الشركات وقدرتها على الابتكار والنمو في اقتصاد المستقبل.

وتغطي المسارات مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاته العملية وأحدث أدواته وحلوله، وأفضل الممارسات لتطوير العمليات ورفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة اتخاذ القرار.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، الذي يشمل إنشاء حاضنات للشركات المتخصصة ودعم تطوير الحلول الذكية ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية.

وكانت غرف دبي قد شكلت اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لتسريع تبني هذه التقنيات في القطاع الخاص وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.