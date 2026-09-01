منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية تستعرض تاريخ الصقارة ورحلات القنص بـ"أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / يسلط الأرشيف والمكتبة الوطنية، من خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الضوء على جانب من تاريخ الصقارة ورحلات القنص في دولة الإمارات، وما حظيت به من اهتمام ورعاية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، باعتبارها جزءاً أصيلاً من التراث الإماراتي وموروثاً ارتبط بحياة أبناء الدولة وتقاليدهم.

وتتيح منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية للزوار الاطلاع على مجموعة من الصور والوثائق والإصدارات التي توثق محطات مختلفة من هذا الموروث، من بينها كتاب "الإماراتيون كل أيامنا الخوالي"، وكتاب "أبوظبي.. مشاهدات دار الهلال"، إلى جانب إصدارات أخرى تتناول الصيد بالصقور ورحلات القنص.

كما تعرض المنصة صوراً تاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يتأمل أحد الصقور، وصوراً توثق جانباً من رحلات القنص التي قام بها.

ومن أبرز ما تعرضه المنصة صفحة تاريخية من جريدة الاتحاد تعود إلى عام 1976، توثق جانباً من فعاليات مؤتمر البيزرة الذي استضافته أبوظبي، وتبرز المشاركة العربية والأجنبية في هذا الحدث الذي شكل محطة مهمة في تاريخ الصقارة، وجمع صقارين ومهتمين بهذه الرياضة من مناطق مختلفة من العالم.

وتتضمن الصفحة تغطية لعدد من فعاليات المؤتمر، من بينها "سباق الصقور بين الصقارين العرب والأجانب"، إلى جانب صور ومواد صحفية توثق جوانب من الحدث والفعاليات المصاحبة له، بما يعكس الاهتمام المبكر الذي أولته أبوظبي للصقارة، وحرصها على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الصقارين من مختلف البلدان.

كما توثق الصفحة استقبال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمشاركات في المؤتمر، في مشهد يعكس الحفاوة التي أحيط بها ضيوف الحدث ومشاركاته، ويبرز جانباً من الحضور المجتمعي للمرأة الإماراتية في الفعاليات التي شهدتها الدولة في تلك المرحلة.

ويكتسب هذا التوثيق أهمية خاصة لما توفره الصحافة التاريخية من صورة حية عن مرحلة مبكرة من مسيرة الاهتمام بالصقارة في الإمارات، إذ يجمع بين الخبر والصورة ويوثق فعاليات تعود إلى نحو نصف قرن، حين كانت أبوظبي تستضيف صقارين من داخل الدولة وخارجها، وتوفر لهم منصة للتلاقي وتبادل الخبرات في مجال البيزرة والصيد بالصقور.

ويعكس عرض هذه المواد في منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية جهوده في حفظ الذاكرة الوطنية وإتاحة مصادرها التاريخية للأجيال، وإبراز الصقارة ورحلات القنص باعتبارهما من عناصر التراث الإماراتي، فضلاً عن توثيق اهتمام الشيخ زايد بهذا الموروث وحرصه على صونه والتعريف به وتعزيز حضوره.