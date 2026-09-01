"أبوظبي للجودة والمطابقة" ينجز أكثر من 205 آلاف فحص مخبري خلال الربع الثاني

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / أنجز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الربع الثاني من عام 2026 أكثر من 205 آلاف فحص مخبري، فيما كثّف جهوده الرقابية على الأسواق من خلال التفتيش على 33,173 منتجاً والتحقق من 3,976 أداة قياس قانونية، في إطار منظومة متكاملة تستهدف ترسيخ جودة المنتجات والخدمات، وصون حقوق المستهلك، وتعزيز موثوقية الأسواق في إمارة أبوظبي.

وأظهرت إحصائيات المجلس أن قطاع الأسواق والمستهلكين نفذ عمليات تفتيش شملت إجمالي 33,173 منتجاً، من خلال التفتيش الميداني والتفتيش عبر المنصات، كما تحقق القطاع من 3,976 أداة من أدوات القياس القانونية، بما يعزز دقة القياسات وموثوقيتها في الأسواق.

وشملت أعمال القطاع كذلك التحقق من 353 منتجاً و6,430 عينة من العبوات، فيما بلغ إجمالي عدد المنتجات التي تم سحبها 17 منتجاً، بما يعادل 37 سلعة، في حين بلغ إجمالي عدد المنتجات التي تم تصحيحها 9 منتجات، بما يعادل 725 سلعة.

وفي سياق الرقابة على المنتجات المسحوبة عالمياً، رصد المجلس 41 منتجاً مسحوباً عالمياً تم العثور عليها في أسواق الدولة، بما يعكس أهمية المتابعة الاستباقية لحركة المنتجات وتعزيز إجراءات الرقابة على ما يتم تداوله في الأسواق المحلية.

وعلى مستوى الفحوصات التخصصية، سجل قطاع مختبر الفحص المركزي تنفيذ إجمالي 205,520 فحصاً مخبرياً، توزعت على قطاعات ومجالات متعددة، شملت 35,994 فحصاً للأغذية والسوائل، و162,511 فحصاً للمياه، و45 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، و1,953 فحصاً لمواد البناء والإنشاء، و473 فحصاً لزيوت المحولات، و3,754 فحصاً في مجال البيئة، و475 فحصاً زراعياً، و176 فحصاً لمستحضرات التجميل، و127 فحصاً عاماً، إضافة إلى 12 استشارة فنية.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الخدمات المخبرية التي يوفرها المجلس، وتنوع مجالات الفحص لتشمل الأغذية والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء وزيوت المحولات والبيئة والمنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل، بما يدعم سلامة المنتجات والسلع، ويرفد منظومة اتخاذ القرار بالبيانات والنتائج الفنية الموثوقة.

وفي مجال القياسات، قدم معهد الإمارات للمترولوجيا 141 خدمة معايرة، و10 خدمات للمقارنات البينية، و17 خدمة استشارية فنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة القياس ودقة النتائج، ودعم الجهات والمنشآت في تطبيق المتطلبات الفنية ذات الصلة.

وفي قطاع خدمات المطابقة والمواصفات، بلغت إحصائيات الخدمات 2,450 طلباً، توزعت على 73 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد، و30 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج، و4 طلبات إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة، و23 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة، و1,063 طلب شهادة تسجيل منتج، و31 طلب شهادة مطابقة خدمات الأفراد، إضافة إلى طلبات إصدار شهادة مطابقة منتج.

وتؤكد نتائج الربع الثاني من عام 2026 مواصلة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أداء دوره المحوري في حماية الأسواق والمستهلكين، ورفع مستويات الالتزام بالمواصفات والمعايير، وتوفير خدمات الفحص والمعايرة والمطابقة وفق أطر فنية ورقابية تعزز الثقة في المنتجات والخدمات، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال وجودة الحياة في الإمارة.