بلدية منطقة الظفرة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وتبرز دورها في التنمية الشاملة

منطقة الظفرة في الأول من سبتمبر/ وام / نظمت بلدية منطقة الظفرة فعاليات متنوعة في إطار تواصل الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تأكيداً على دور المرأة المحوري في مسيرة التنمية الشاملة، وإسهاماتها البارزة في مختلف القطاعات.

ويجسد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية رسالة تقدير ووفاء للمرأة، واستلهاماً لرؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم نهج متكامل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء الوطن، لتواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة واقتدار نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً.

وتأتي الفعاليات في إطار حرص البلدية على دعم وتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، حيث تضمنت الفعاليات باقة من الأنشطة والبرامج التي عبّرت عن الاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، وما تمثّله من نموذج مشرف للعطاء والتميز.

وأشادت بلدية منطقة الظفرة بالجهود المتواصلة التي تبذلها المرأة الإماراتية، وخاصة الكوادر النسائية العاملة في البلدية، ودورهن الفاعل في تطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح لهن الإبداع والابتكار.