إنفاق قياسي يتجاوز 10.96 مليار يورو في سوق انتقالات كرة القدم الأوروبية 2024

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / تحولت سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية إلى سباق مالي مفتوح بين الأندية الكبرى، بعدما أصبحت الصفقات القياسية إحدى أهم الأدوات لرسم ملامح المنافسة، وتعزيز الطموحات المحلية والقارية، في موسم جديد يشهد إنفاقاً ضخماً على النجوم والمواهب الصاعدة.

ولم تعد فترة الانتقالات مجرد حركة لتبادل اللاعبين بين الأندية، بل أصبحت صناعة اقتصادية متكاملة تعكس القوة المالية والتجارية للفرق، حيث تجاوزت قيمة رسوم انتقالات اللاعبين حول العالم 10.96 مليار يورو خلال عام 2024، وفق تقرير مرصد كرة القدم الدولي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES”، في ثاني أعلى حصيلة تاريخية للسوق العالمية.

وتواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تصدر المشهد المالي الأوروبي، بعدما باتت المسابقة الأكثر إنفاقاً بفضل عوائدها التجارية وحقوق النقل التلفزيوني وقيمتها التسويقية العالمية، فيما تشير بيانات "CIES" إلى أن أندية الدوري الإنجليزي استحوذت خلال العقد الأخير على النصيب الأكبر من الإنفاق العالمي على رسوم الانتقالات بقيمة تقارب 23 مليار يورو.

وشهدت الأيام الأخيرة من نافذة الانتقالات الصيفية الحالية التي ستغلق خلتل ساعات صفقات ضخمة عززت مكانة الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات، كان أبرزها انتقال الدولي الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان إلى ليفربول في صفقة قدرت قيمتها بنحو 120 مليون جنيه إسترليني، لتصبح من أكبر صفقات الصيف، بعدما سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أرقاماً لافتة مع النادي الفرنسي بلغت 39 هدفاً و37 تمريرة حاسمة خلال 152 مباراة.

كما تصدرت صفقات الدوري الإنجليزي قائمة الأعلى قيمة خلال الصيف، بعدما أبرم تشيلسي صفقة انتقال الإنجليزي مورغان روجرز من أستون فيلا مقابل نحو 117 مليون جنيه إسترليني، فيما تعاقد مانشستر سيتي مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، في صفقات عكست الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين أصحاب الإمكانات المستقبلية.

وامتد الإنفاق الكبير إلى بقية الأندية المنافسة، حيث دعم ريال مدريد صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الشاب يان ديوماندي من لايبزيغ مقابل قيمة تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني وفق تقارير السوق، بينما عزز توتنهام تشكيلته بصفقات كبيرة، أبرزها ضم لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي من نيوكاسل في صفقة قاربت حاجز 100 مليون جنيه إسترليني.

وتكشف هذه الأرقام عن تحول واضح في فلسفة الأندية الأوروبية، إذ لم تعد الاستثمارات الكبرى مقتصرة على التعاقد مع النجوم أصحاب الشهرة العالمية، بل أصبحت موجهة بصورة أكبر نحو اللاعبين الشباب القادرين على رفع القيمة الفنية والاقتصادية للفريق خلال السنوات المقبلة.

ويعتمد عدد متزايد من الأندية على التحليل الرقمي والبيانات المتقدمة في اختيار الصفقات، من خلال تقييم الأداء والإمكانات المستقبلية والقيمة السوقية للاعبين، وهو ما جعل مراكز الاستكشاف والتحليل جزءاً أساسياً من منظومة اتخاذ القرار الرياضي.

ومع انطلاق الموسم الجديد، تبقى القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات مرتبطة بقدرة اللاعبين والمدربين على تحويل الأرقام المالية الضخمة إلى إنجازات داخل الملعب، في وقت أصبحت فيه المنافسة الأوروبية لا تُحسم فقط بالمهارات والخطط، وإنما أيضاً بقوة الاستثمار وحسن إدارة الموارد.