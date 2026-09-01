"سياحة عجمان" تطلق برنامج حوافز جديدا لاستقطاب المسافرين من السوق الهندية

عجمان في الأول من سبتمبر / وام / أطلقت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان برنامج "شريك عجمان" لحوافز النمو السياحي، والذي يستهدف شركاء قطاع السفر والسياحة في السوق الهندية.

جاء الإعلان عن هذا البرنامج خلال جولة ترويجية واسعة نظمتها الدائرة وشملت مدن مومباي وتشيناي وحيدر آباد، وذلك في إطار جهودها الإستراتيجية لتعزيز مكانة الهند كأحد الأسواق الرئيسية في أجندة الإمارة السياحية.

ويُنفذ البرنامج الجديد خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر وحتى 1 ديسمبر 2026، حيث يقدم حوافز قائمة على الأداء لوكلاء السفر المؤهلين استنادا إلى الحجوزات المؤكدة للمسافرين إلى إمارة عجمان. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركاء على تكثيف الحملات الترويجية لعجمان كوجهة سياحية متكاملة، وتعزيز حضورها ضمن برامج ومسارات السفر في دولة الإمارات، فضلا عن تحفيز الطلب على الحجوزات ودعم النمو المستدام في أعداد الزوار.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن الهند تمثل سوقا رئيسيا ضمن إستراتيجية الإمارة الرامية إلى تنويع قاعدة زوارها الدوليين وتعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية.

وأوضح أن التفاعل الكبير الذي شهدته الجولة الترويجية يعكس حجم الفرص والإمكانات الواعدة في هذا السوق، مشيرا إلى أن برنامج الحوافز يهدف إلى تمكين الشركاء في قطاع السفر من توسيع حضور عجمان ضمن محافظهم السياحية.

وقال الهاشمي إن النهج المتبع يرتكز على بناء شراكات طويلة الأمد وتطوير منتجات سياحية تلبي اهتمامات المسافرين الهنود عبر العمل الوثيق مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات وشركات إدارة الوجهات.

وشكل الإعلان عن البرنامج المحور الأبرز للجولة الترويجية التي وفرت منصة مباشرة للتواصل مع شركاء قطاع السياحة في المدن الهندية الثلاث، واستعرضت الدائرة من خلال اجتماعات الأعمال المباشرة والعروض التعريفية المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها عجمان، وبحثت فرصا جديدة للتعاون التجاري لتوسيع نطاق عروضها.

وأوضحت نيتي شارما، مديرة التسويق والاتصالات في شركة إنتربيد ماركيتنغ آند كوميونيكيشنز، أن المسافرين الهنود يظهرون طلبا متناميا على التجارب السياحية المميزة في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن عجمان تبرز كوجهة قادرة على تلبية هذا الطلب بفضل ما تقدمه من مزيج متنوع يجمع بين الثقافة والتراث والترفيه والطبيعة والتجارب العائلية.

وأكدت أن التواصل مع قطاع السفر يركز على تزويد الشركاء بالمعارف اللازمة لتعزيز قدرتهم على الترويج لعجمان، معتبرة أن برنامج الحوافز سيوفر زخما إضافيا خلال موسم السفر ويدعم حضور الإمارة كوجهة مفضلة.

وتنسجم هذه التحركات الإستراتيجية في السوق الهندية مع التزام عجمان بمواصلة تطوير قطاعها السياحي تحقيقا لرؤية عجمان 2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية تنافسية تتميز بسهولة الوصول وتنوع التجارب.

وتعمل الدائرة في هذا الإطار على توسيع عروضها في مجالات الترفيه والسياحة العائلية وفعاليات الأعمال، وتوظيف الدعم الموجه لشركاء قطاع السفر لاستدامة الطلب على زيارة الإمارة.