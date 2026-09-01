عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الشارقة للشطرنج

الشارقة في الأول من سبتمبر/ وام / أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً بتعديل القرار الإداري رقم 17 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة السيد تريم مطر محمد تريم، وعضوية كل من " عبدالله مراد عيسى عبدالله حسين وفيصل محمد عبدالله الحمادي وعمران عبدالله عمران حميد النعيمي وخليفة أحمد خليفة المزروعي وسيف محمد إبراهيم محمد الحمادي وناصر عمر محمد عبدالله عبدالرحمن.