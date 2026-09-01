"ألعاب القوى" يعتمد القائمة المشاركة في الألعاب الآسيوية باليابان

دبي في الأول من سبتمبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى استمرار الاستعدادات المكثفة لمشاركة منتخبنا الوطني في منافسات دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026".

وأوضح أن البعثة تضم 5 لاعبين في منافسات مختلفة هم سليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، وعبدالقدوس أحمد علي، وإيمانويل باميديلي، وأمينات قمر الدين.

ويخوض منتخبنا الوطني مراحل متدرجة من الإعداد قبل المشاركة في البطولة، بجاهزية عالية للعدائين خصوصا بعد المشاركة المميزة في بطولة العالم تحت 20 عاماً "أوريغون 2026"، بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وقال سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، إن العناصر المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية باليابان تتمتع بالقدرات العالية التي تؤهلها لخوض التحدي الجديد بتنافسية عالية.

وأضاف أن المشاركات الأخيرة للمنتخب في بطولة العالم بأمريكا، وبطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاما في هونغ كونغ، أظهرت قيمة العناصر الجيدة في صفوف المنتخب، تتويجا لمرحلة كبيرة من البناء والتأهيل واكتشاف المواهب، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات.

وأثنى المر على الدعم والاهتمام للبرامج التطويرية من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، وقال إن الاتحاد مستمر في تنفيذ خطته لتأسيس أجيال من المواهب الواعدة، وتمكين العناصر المختلفة من التأهيل الاحترافي، لمواكبة التطور الذي تشهده اللعبة عالميا.