أكثر من 130 شركة صينية تشارك في معرض ويتيكس 2026

دبي في الأول من سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة أكثر من 130 شركة صينية ضمن الجناح الدولي لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، التي تقام من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض الشركات الصينية خلال "ويتيكس" أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، ورفع كفاءة شبكات الطاقة والمياه، والاستدامة، والمدن الذكية، وحماية البيئة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: تشكل المشاركة الصينية السنوية الواسعة في "ويتيكس" رافداً مهماً لتعزيز علاقات التعاون الراسخة والشراكة المزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.

وأضاف: يجسد الجناح الصيني في المعرض الحرص المشترك على تحقيق الحياد الكربوني، وتسريع عجلة انتقال الطاقة، ودفع هذه الشراكة بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب بما يدعم نموهما المستدام، ويسهم في تحقيق الهدف المشترك برفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 90 مليار دولار في عام 2024. وتعد جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى العالم.

وقال ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "MIE"، الجهة المنظمة للجناح الصيني في "ويتيكس": على مدى أكثر من 15 عاماً متتالياً، كانت مجموعة MIE الشريك الدولي الإستراتيجي وراء نجاح الجناح الصيني في معرض "ويتيكس" وتواصل المجموعة تطوير وإدارة أكبر جناح دولي في المعرض وقد جعلت هذه الشراكة الراسخة من "ويتيكس" البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية الساعية إلى دخول أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مع ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لحلول الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة.

ومن بين الشركات المشاركة في الجناح الصيني، تستعرض شركة "فوكوس تكنولوجي" المحدودة، إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تقنيات الإنترنت والتجارة الإلكترونية بين الشركات، أحدث حلولها في مجال التجارة الرقمية وربط المصنّعين الصينيين بالمشترين والأسواق العالمية.

وقال وو نينغلونغ، مدير أول في شركة "فوكوس تكنولوجي": يشكل معرض "ويتيكس" منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المصنّعين الصينيين والجهات الحكومية والمؤسسات الخدماتية والمطورين والمشترين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ونسعى من خلال مشاركتنا إلى ربط الشركات والمصنّعين المبتكرين بالفرص المتاحة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والمدن الذكية وحماية البيئة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي.

وتستعرض شركة آنهوي تشيرو للتكنولوجيا المحدودة أحدث أجيالها من حلول ترشيح وتنقية المياه المتطورة، المصممة لتطبيقات معالجة المياه المنزلية والتجارية والصناعية وتبرز الشركة أيضاً مجموعتها المتطورة من خراطيش مرشحات الرواسب المصنوعة من مادة البولي بروبيلين، وخراطيش مرشحات الكربون المنشّط، وأغلفة المرشحات، وأغلفة أغشية التناضح العكسي، وأنظمة تنقية المياه بتقنية التناضح العكسي، إلى جانب حلول ترشيح مخصصة توفر كفاءة عالية في الترشيح، وتحسّن جودة المياه، وتضمن أداءً موثوقاً للأنظمة.

وتسلط شركة كانتشور هوايو للمنتجات البيئية الضوء خلال مشاركتها في معرض "ويتيكس" على مجموعتها الشاملة من منتجات معالجة المياه، بما في ذلك أوعية الضغط المركبة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، وأوعية احتواء أغشية التناضح العكسي المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالألياف الزجاجية، وخزانات المحلول الملحي، وموزعات المياه، وصمامات التحكم، والفلاتر، ومكونات تليين المياه، والملحقات ذات الصلة المستخدمة في أنظمة التناضح العكسي، والترشيح، وتحلية المياه، ومعالجة مياه البلديات، ومياه العمليات الصناعية، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وتختص شركة ديشي لتكنولوجيا الطاقة المحدودة في تطوير عمليات النفط والغاز بكفاءة واستدامة أكبر، وتلقي الشركة الضوء خلال معرض "ويتيكس" على مجموعة متكاملة من التقنيات التي صممتها لتحقيق الكفاءة القصوى في الإنتاج، وتحسين أداء المكامن، وتقليل الأثر البيئي لعمليات الطاقة.

وتشمل حلول الشركة تقنيات استخلاص النفط المعزز، وأنظمة الرفع الاصطناعي الذكية، والإدارة الرقمية للمكامن، والمواد الكيميائية المتخصصة لحقول النفط، وهندسة تحسين الإنتاج، وتقنيات المراقبة الذكية التي تدعم تطوير الحقول بشكل أكثر أماناً وكفاءة.

وتستعرض شركة هبي جي إن للتحكم بالمواد الصلبة المحدودة، تقنياتها المتطورة لفصل المواد الصلبة عن السائلة وإدارة النفايات، والتي تخدم مجالاً واسعاً من الصناعات، بما في ذلك قطاع معالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية، والتعدين، والبناء، والنفط والغاز، وحماية البيئة.

وتشارك شركة نينغبو شيتونغ لأنظمة تنقية المياه المحدودة في معرض "ويتيكس" 2026 بخبرتها في تصنيع مكونات تنقية ومعالجة المياه عالية الجودة وحلول التوصيل لتطبيقات معالجة المياه السكنية والتجارية والصناعية. وتقدم الشركة منتجات متقدمة مصممة لتلبية أعلى معايير الجودة والأداء.

وتلقي شركة فونترون تكنولوجي المحدودة، الضوء على أحدث منتجاتها في مجال تكنولوجيا الأغشية لمعالجة المياه المستدامة، والحلول المتكاملة المصممة لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الفعّالة والمستدامة وعالية الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة.