7 دول تشارك للمرة الأولى في معرض "أبوظبي للكتاب 2026"

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / تشهد الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، المشاركة الأولى لسبع دول، في مؤشر يعكس مكانة المعرض المتنامية بوصفه منصةً ثقافيةً عالميةً ومحركًا فاعلًا لاقتصاد المعرفة.

ويفتح انضمام كوسوفو، وكولومبيا، والأرجنتين، والإكوادور، وبيرو، وفنزويلا، وكوبا ، إلى قائمة الدول المشاركة في المعرض نوافذ جديدة للتبادل الفكري، انسجاماً مع رؤية المركز في قيادة حراك ثقافي عالمي يرسّخ التبادل المعرفي، ويعزز حركة الترجمة.

وتستقطب دورة هذا العام، التي تقام تحت شعار "لنقلب الصفحة ونقرأ العالم"، عارضين من 95 دولة، يجتمعون للاحتفاء بالدورة الخامسة والثلاثين، وما تمثله من ريادة ثقافية واهتمام بالإبداع، ما يسهم في تشكيل المشهد الثقافي الدولي انطلاقًا من أبوظبي.

ويعكس الحضور العالمي الواسع في المعرض رؤية إمارة أبوظبي في الاستثمار في الثقافة والمعرفة بوصفهما ركيزتين للتنمية الشاملة، كما يؤكد حرص المعرض عبر شراكاته الإستراتيجية على التطور المستمر ليصبح منصة دولية للتنوير وفضاءً لتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية حول العالم، وتُرحب بالحوار الحضاري المستدام بين مختلف الشعوب.