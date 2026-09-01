اتفاقية تعاون في معرض أبوظبي للصيد والفروسية لتطوير المختبرات المتنقلة

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية توقيع مذكرة تفاهم بين "دي 1 للإدارة" وشركة "يوني لابس الشرق الأوسط" بهدف تأسيس إطار إستراتيجي للتعاون في مجال التخطيط والتقييم والتطوير والاستشارات الفنية المرتبطة بمشروع المختبرات المتنقلة وإدارتها وتشغيلها، إلى جانب استكشاف فرص تعاون مستقبلية في المجالات المختبرية والبحوث العلمية والتشخيصية والبيطرية والبحثية.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي رضا الهاشمي، المدير العام لـ"دي 1 للإدارة"، ومحمد داوود، المدير العام الإقليمي لشركة "يوني لابس" في الشرق الأوسط.

وتركز المرحلة الأولى من التعاون على تقديم الدعم الاستشاري والفني والإستراتيجي لتقييم جدوى مشروع المختبر المتنقل وتحديد متطلباته التشغيلية والعلمية والتنظيمية واللوجستية.

وتشمل مجالات التعاون المحتملة تخطيط المختبرات المتنقلة، وتطوير سير العمل التشغيلي، والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات الفنية، وضمان الجودة والمعايير المختبرية، والتدريب والتطوير المهني، وتقييم مسارات الامتثال التنظيمي.

وقال سعادة الدكتور علي رضا الهاشمي، المدير العام لـ"دي 1 للإدارة": نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تقييم مشروع المختبر المتنقل ووضع إطار فني وتشغيلي يدعم تطويره وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

وقال محمد داوود، المدير العام الإقليمي لشركة "يوني لابس" في الشرق الأوسط: يتيح هذا التعاون فرصة لدراسة حلول مختبرية مبتكرة وقابلة للتطبيق، بما يدعم التميز التشغيلي والتقدم العلمي في دولة الإمارات.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة الفنية والخبرات التشغيلية والرؤى العلمية، إلى جانب عقد الاجتماعات وورش العمل والمراجعات الفنية وجلسات تقييم المشروع عند الحاجة.

وتأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على دعم الابتكار والتميز التشغيلي والتقدم العلمي في خدمات المختبرات والتشخيص، واستكشاف فرص تعاون تسهم في تطوير القدرات المختبرية والبيطرية والبحثية في الإمارات.

يذكر أن شركة "دي 1 للإدارة - D1 Management" هي مجموعة استثمارية إماراتية متخصصة ومقرها الرئيسي في دبي تجمع تحت مظلتها نخبة من الجهات البارزة العاملة في مجالات الرعاية البيطرية، والأبحاث العلمية، والتشخيص، وعلم الجينوم، وعلوم التكاثر، إلى جانب الرعاية الصحية البشرية المتكاملة.

وشركة "يوني لابس الشرق الأوسط " الفرع الإقليمي لشركة Unilabs العالمية أكبر شركات التشخيص الطبي وخدمات المختبرات وعلم الأمراض والتصوير الطبي وأسرعها نمواً في أوروبا، وتتخذ من مدينة دبي مقراً رئيسياً لها منذ عام 2010.