متحف الشارقة للسيارات القديمة يعرض سيارتين نادرتين في معرض الصيد والفروسية 2026

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / استقطب نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة الزوار في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، للتعرف إلى سيارتين نادرتين بحقبتين بارزتين من تاريخ السيارات القديمة.

وأكد أحمد سيف بن حنظل، مدير المتحف أن المشاركة تجسد حرصه على إبراز القيمة التاريخية والفنية لمقتنياته وتعريف الجمهور، بما تحمله هذه السيارات من قصص مرتبطة بتطور التصميم والهندسة أنماط الحياة.

وأضاف أن المشاركة تستهدف أيضا الترويج لأنشطته وبرامجه في ظل ما يشهده المعرض سنويا من إقبال جماهيري واسع من داخل الدولة وخارجها، وتعزيز حضور السيارات القديمة في الفعاليات الكبرى.

وأوضح أن المتحف يقدم أمام الزوار سيارة "رولز ويس فانتوم"، طراز 1935/، و" رايلي آر إم سي" طراز 1949، حيث يجسدان نموذج ما وصلت إليه السيارات في النصف الأول من القرن العشرين، من حرفية عالية، ودقة في التفاصيل، وابتكار فن التصميم والهندسة.