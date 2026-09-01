"دوكاب" تستعرض حلولاً متقدمة للطاقة والبنية التحتية الرقمية في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

دبي في الأول من سبتمبر/ وام / تشارك مجموعة "دوكاب" في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضة مجموعة من حلول الكابلات المتقدمة المخصصة لقطاعات الطاقة ومراكز البيانات والبنية التحتية الذكية وتطبيقات الطاقة المتجددة.

وتأتي مشاركة المجموعة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وسط توقعات بنمو سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28% حتى عام 2030، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومبادرات المدن الذكية.

وتؤدي البنية التحتية الموثوقة وعالية الأداء للطاقة، إلى جانب الحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، دوراً محورياً في دعم النمو المتواصل للقطاع الرقمي في المنطقة.

وعلى مدى أكثر من 46 عاماً، أسهمت "دوكاب" في دعم منظومة البنية التحتية المرتبطة بالنمو الرقمي والصناعي في دولة الإمارات، من مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الصناعات والمدن الذكية.

ووفقاً للشركة، قامت "دوكاب" بتوريد كابلات لأكثر من 20 مركز بيانات في دولة الإمارات، بما يمثل أكثر من 50% من مشاريع مراكز البيانات في الدولة، فيما تضم محفظتها أكثر من 85 ألف طراز متخصص من الكابلات.

وقال ماتيو بافاريسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوكاب": نلتزم في دوكاب بتوفير حلول كابلات عالية الجودة تؤدي دوراً محورياً في تحديث شبكات الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، التي تتزايد بفعل الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمدن الذكية وتمثل مشاركتنا في معرض الشرق الأوسط للطاقة فرصة مثالية لاستعراض ريادتنا في مجال الابتكار، ودعمنا للتصنيع المحلي، ومواصلة إسهاماتنا في دفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للمنطقة.

وتستعرض دوكاب خلال المعرض، حلولاً لنقل الطاقة عالية الأداء ومراكز البيانات والبنية التحتية الذكية وتطبيقات الطاقة المتجددة، إلى جانب ابتكاراتها في مجال المنتجات والأداء الفني والاستدامة، بما يواكب التطور المتسارع لمنظومات الطاقة وتزايد ترابطها وتعقيد متطلباتها.