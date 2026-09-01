مكتب أبوظبي للصادرات ينظم معرض رواد الأعمال الصغار احتفاء بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / نظم مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" احتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" معرض "أدكس لرواد الأعمال الصغار" لأبناء موظفي المكتب.

وأتاح المعرض للمشاركين الصغار فرصة عرض منتجاتهم وأفكارهم الريادية، بالتزامن مع التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة الإماراتية في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وإسهاماتها النوعية في منظومة التجارة والصادرات الوطنية، بما يعكس قدرتها على صناعة الفرص وقيادة مسارات النمو.

وتعكس المبادرة التزام "أدكس" بترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، وتنمية المهارات التي تمكّنهم مستقبلاً من الإسهام في اقتصاد دولة الإمارات.

وأكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية، ودورها المتنامي في دعم الصناعات الوطنية موضحا أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام هو جوهر رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "50:50" بأن ننتقل بالمرأة من المشاركة إلى التأثير، ومن التمكين إلى صناعة المستقبل، ومن الإنجاز المحلي إلى الحضور العالمي.

وقال: أثبتت ابنة زايد كفاءتها في قيادة الشركات الوطنية والمساهمة في تطوير القطاعات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت شريكاً فاعلًا إلى جانب الرجل في إدارة المشاريع الكبرى وصناعة القرارات الاستراتيجية.