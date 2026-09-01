مشروع "الغدير" يبرز الفخار الإماراتي في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / يستعرض مشروع "الغدير للحرف الإماراتية"، خلال مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مجموعة متميزة من المنتجات الفخارية المصنوعة من الطين الإماراتي الجبلي المستخرج من منطقة شمل في إمارة رأس الخيمة، والتي جرى تشكيلها بأياد شبابية إماراتية لتمثل نموذجا لمنتج وطني متكامل يعكس الهوية الثقافية للدولة.

وأوضحت خولة الريامي، رئيسة وحدة الإنتاج في مشروع "الغدير للحرف الإماراتية"، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المشاركة تركز على تقديم قطع فخارية مستوحاة من الثقافة المحلية بتصاميم معاصرة تلبي جهود صون الحرف التقليدية وتطويرها.

وأشارت إلى أن فكرة هذا الإنتاج الوطني الخالص، بمواده الخام وكوادره البشرية، انطلقت خلال منتدى "اصنع في الإمارات" في مايو الماضي، بهدف تعزيز حضور الحرف المحلية وضمان استدامتها ونقل مهاراتها للأجيال القادمة.

وإلى جانب الفخاريات، يقدم جناح "الغدير" باقة من الحرف اليدوية التقليدية المدمجة بلمسات حديثة، مثل السدو والتلي والخوص.

وتوفر هذه المشاركة منصة حيوية للتعريف بمراحل الصناعة وإبراز دور الحرفيين في حفظ الموروث المحلي، مع تسليط الضوء على القيمة الثقافية والاقتصادية لهذه الصناعات الإبداعية أمام جمهور المعرض الواسع محليا ودوليا.