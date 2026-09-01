جامعة الإمارات تشارك بمشاريع لخدمة ملاك الهجن والخيول والصقور في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / تستعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مشاريع طلابية وتوعوية مبتكرة توظف التقنيات الذكية والعلوم البيطرية في خدمة ملاك الهجن والخيول والصقور، وتعزيز صحة الحيوان ورفع كفاءة إدارته ومتابعته.

وتشارك الجامعة في المعرض، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، من خلال جناحها، ضمن الدورة التي تستمر حتى 6 سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا".

وقال الدكتور محمد السعدي، طبيب بيطري معيد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن جناح الجامعة يقدم مجموعة من الأفكار التوعوية والخدمية التي تستهدف بصورة مباشرة ملاك الهجن والخيول والصقور ، إلى جانب ملاك الإسطبلات والعزب والمزارع ومحميات الحيوانات.

وأوضح أن الجامعة اختارت للمشاركة في المعرض نحو سبعة مشاريع من بين ما يقارب 35 إلى 40 مشروعاً، تركز غالبيتها على تقديم حلول عملية تخدم صحة الهجن والخيول والصقور وإدارتها، وتربط المعرفة الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للملاك والعاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن المشاريع المعروضة تغطي مجالات متعددة تمتد من متابعة صحة الحيوان وأدائه، إلى إدارة المزارع والعزب عن بُعد، وتوثيق السجلات الطبية للطيور، وتعزيز سلامة الغذاء، إلى جانب تعريف الجمهور بالمهام اليومية للطبيب البيطري ودوره في حماية صحة الحيوان.

ومن بين المشاريع المعروضة مشروع "هوية الصقر"، الذي طورته الطالبة هند العبيدلي مع زميلاتها في تخصص الطب البيطري، بهدف إنشاء سجل رقمي موحد يرافق الصقر "الطير" خلال انتقاله بين العيادات والملاك.

كذلك تشارك الطالبتان خلود الرحمة وفاطمة الشامسي، من تخصص علوم الحيوان بكلية الزراعة والطب البيطري، بمشروع جهاز ذكي يمكن تثبيته على أحزمة الخيل والهجن لجمع البيانات خلال التدريب والسباقات.

وتعرض الطالبتان صافية المنصوري ومريم الشحي برنامجاً رقمياً لإدارة العزب والمزارع عن بُعد، يربط الحيوانات بأجهزة تعريف ومستشعرات تتيح تتبع حركتها ومتابعة وصولها إلى أحواض المياه ومحطات الأعلاف.

ويقدم جناح الجامعة مشروعاً تثقيفياً تفاعلياً يعرف الجمهور بمهام الطبيب البيطري ودوره في التشخيص والعلاج والوقاية ومراقبة سلامة الغذاء.

وقال الطالب عمر سهيل الركن، من كلية الطب البيطري في جامعة الإمارات، إن المشروع يتضمن مجموعة من المهام التفاعلية التي تتيح للزائر التعرف إلى جوانب مختلفة من عمل الطبيب البيطري والتقنيات التي يستخدمها في حياته المهنية واتخاذ القرارات المتعلقة بصحة الحيوان.

وتعكس مشاركة جامعة الإمارات في المعرض توجهها نحو توظيف البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول تطبيقية تخدم ملاك الهجن و الخيول والصقور ، وتعزز صحة الحيوان، إلى جانب إتاحة المجال أمام الطلبة لتحويل معارفهم الأكاديمية إلى مشاريع مرتبطة باحتياجات المجتمع.