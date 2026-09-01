"ثقافة وسياحة أبوظبي" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في معالم العين التاريخية

العين في الأول من سبتمبر / وام / نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فعاليات متنوعة في أربعة مواقع ثقافية بمدينة العين، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية وتقديرا لدورها المحوري في مسيرة التنمية الشاملة، وإبرازا لإسهاماتها في مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية والوطنية.

وشهدت الفعاليات، التي أقيمت في قصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، وبيت محمد بن خليفة، ومركز القطارة للفنون، باقة من الأنشطة التي تركز على تعزيز جودة حياة المرأة وتفعيل مشاركتها في المشهد الثقافي.

وتصدر قصر المويجعي المشهد باستضافة أربع جلسات حوارية متخصصة تناولت الصحة النفسية واللياقة البدنية، إلى جانب توفير فحوصات طبية مختارة وورش تفاعلية للإبداع والتعبير عن الذات.

واحتضنت بقية المواقع برامج وتجارب متنوعة تعكس القيمة الثقافية والتاريخية لمدينة العين، وتربط أفراد المجتمع بالتراث المحلي.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الدائرة لتفعيل المواقع التاريخية كمنصات حيوية للتواصل المجتمعي والمعرفي، بما يرسخ الهوية الوطنية ويؤكد المكانة الرائدة للمرأة الإماراتية كشريك أساسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية.