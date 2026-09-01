مجموعة إماراتية تطلق مولدات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي بـ"معرض الطاقة 2026"

دبي في الأول من سبتمبر/ وام / أطلقت مجموعة "ألتمت باور سوليوشن" الإماراتية ومقرها المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي جيلاً جديداً من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في خطوة تستهدف تطوير أداء المولدات وتحويلها من معدات تقليدية لإنتاج الكهرباء إلى منظومات أكثر ذكاءً في التشغيل والمراقبة والتحكم.

وتأتي حلول المجموعة الجديدة التي تدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات وأنظمة المراقبة والتحكم المتقدمة بهدف رفع كفاءة التشغيل والاستفادة من البيانات التشغيلية وتحسين عمليات المتابعة والتشخيص بما يتناسب مع احتياجات المشاريع الصناعية والتجارية ومشاريع البنية التحتية.

وتقدم المجموعة خلال مشاركتها في المعرض نموذجاً يجمع بين تصنيع مولدات الطاقة والتقنيات الرقمية المتقدمة معتبرة أن هذا الدمج يمثل توجهاً جديداً في صناعة معدات توليد الكهرباء ويعكس قدرة الشركات الإماراتية على تطوير حلول تقنية محلية في قطاع يشهد منافسة دولية واسعة.

وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألتمت باور سوليوشن" إن مستقبل صناعة المولدات لا يرتبط فقط بالقدرة الإنتاجية والحجم والكفاءة الميكانيكية وإنما يتجه بصورة متزايدة إلى توظيف البرمجيات والذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الحديثة لتحسين أداء المنظومات لافتا إلى أن المجموعة تستهدف تطوير منتجات تحمل شعار "صنع في الإمارات" تجمع بين الخبرات الهندسية والتقنيات المتقدمة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخليجية والعربية والدولية.

وتشمل محفظة المجموعة مولدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة إضافة إلى حلول تعتمد على الرياح والنفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال إلى جانب تطوير حلول في البرمجة الصناعية والأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ويتزامن توجه المجموعة مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف رفع القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاواط إلى 19.8 جيجاواط بحلول 2030 ورفع حصة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 30% من إجمالي مزيج الطاقة وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32% وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 42% إلى 45% مقارنة بمستويات 2019 كما تستهدف الإستراتيجية تحقيق وفر مالي قدره 100 مليار درهم وتعبئة استثمارات تراوح بين 150 و200 مليار درهم بحلول 2030.