عيادة السعديات التابعة لمجموعة بيورهيلث تقدم خدماتها الطبية على مدار 24 ساعة

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / بدأت عيادة السعديات التابعة لـ"عيادات صحة"، إحدى منشآت الرعاية الصحية التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، تقديم خدماتها على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع.

وتتيح العيادة، للمقيمين والزوار في جزيرة السعديات الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الطبية وخدمات التشخيص والعلاج في مختلف الأوقات، بما يشمل الحالات التي لا تستدعي تدخلاً طارئاً.

وتوفر العيادة خدماتها في عدد من التخصصات الطبية، من بينها طب الأسرة، وطب الأطفال، وطب الأمراض الجلدية، وصحة المرأة، والعلاج الطبيعي، والتغذية، وطب أمراض القلب، إلى جانب خدمات أخرى.

وتضم شبكة "عيادات صحة" 37 عيادة متعددة التخصصات، وعيادتين متخصصتين في طب الأسنان، و20 مركزاً لفحص الإقامة، إلى جانب خدمات الصحة المدرسية في 250 مدرسة حكومية، و5 عيادات متنقلة تخدم مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وتقدم "عيادات صحة" خدمات طب الأسرة والخدمات التخصصية وبرامج الفحص وخدمات التشخيص، وتخدم أكثر من 3.5 مليون مراجع سنوياً في مختلف أنحاء الإمارة.