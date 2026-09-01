وزير الكهرباء النيجيري: نبحث مع الإمارات دعم إنتاج الكهرباء بـ5000 ميجاواط وتطوير مشاريع الطاقة

دبي في الأول من سبتمبر/ وام / أكد معالي جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الكهرباء الاتحادي في نيجيريا، أن بلاده تبحث مع دولة الإمارات مقترحات لتعزيز قدرات توليد الكهرباء بنحو 5000 ميجاواط، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب التمويل وتبادل الخبرات والأفكار الفنية.

وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، إن نيجيريا تتمتع بتعاون واسع مع دولة الإمارات، وهناك ترتيبات دعم تمويلي من الجانب الإماراتي لعدد من البرامج، فضلاً عن مقترحات ومباحثات تتعلق بتعزيز قدرات التوليد بنحو 5000 ميجاواط.

وأضاف أن الطاقة الشمسية تعد من أهم مجالات التعاون بين الجانبين، في ضوء أوجه التشابه بين البلدين وارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي، مشيراً إلى تبادل الأفكار والمعلومات مع الإمارات، والاستفادة من خبراتها في التوسع بمشروعات الطاقة.

وأوضح أن التعاون بين نيجيريا ودولة الإمارات لا يقتصر على الجانب التمويلي، وإنما يشمل أيضاً تبادل الدروس المستفادة والخبرات والأفكار الفنية.

وحول إصلاحات قطاع الكهرباء في نيجيريا، قال معاليه إن بلاده تتبنى إستراتيجيات جديدة لضمان استدامة القطاع، تشمل تحديث أجزاء من شبكة الكهرباء التي يصل عمرها إلى نحو 50 عاماً، واستبدال مكونات من البنية التحتية وتقوية الشبكة لتعزيز استقرارها ومرونتها.

وأضاف أن العمل يشمل كذلك إعادة تأهيل بعض خطوط نقل الكهرباء بما يرفع قدرتها على استيعاب الأحمال المطلوبة مستقبلاً.

وأشار إلى أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في نيجيريا تبلغ 13 ألفاً و625 ميجاواط، فيما يتم تمرير نحو 5000 ميجاواط عبر الشبكة، ويصل ما يتم تسليمه فعلياً إلى نحو 4000 ميجاواط.

وقال معاليه إن الإصلاحات تستهدف أيضاً معالجة خسائر ATC&C، بما يشمل الخسائر الفنية داخل الشبكة، إلى جانب معالجة بعض الخسائر التجارية المرتبطة بالفروقات في التعرفة.

وأوضح أن أحد أبرز الإصلاحات التي نفذتها نيجيريا يتمثل في الانتقال من هيكل مركزي لقطاع الكهرباء يعتمد على الشبكة الوطنية الاتحادية إلى نموذج أكثر لامركزية.

وأضاف أن قانوناً جديداً جرى إقراره خلال العامين الماضيين أتاح نقل مزيد من صلاحيات توليد الكهرباء وتوزيعها إلى مستويات الحكم دون الاتحادية، بما يسمح لحكومات الولايات في نيجيريا بتوليد الكهرباء وتوزيعها إلى جانب الدور الذي تقوم به الحكومة الاتحادية.

وأكد معاليه أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز قدرة منظومة الكهرباء في نيجيريا على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة واستدامة القطاع.