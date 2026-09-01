غرفة الشارقة تختتم بعثتها إلى كوريا بشراكات نوعية في التكنولوجيا والابتكار والصناعة

الشارقة في الأول من سبتمبر/ وام / اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أعمال بعثتها الرسمية التجارية إلى جمهورية كوريا الشقيقة التي ترأستها سعادة حليمة حميد العويس رئيس المجلس الإستشاري بالشارقة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة وفد ضم 30 سيدة أعمال وقياديات وممثلات عن قطاعات اقتصادية واستثمارية وريادية متنوعة في الإمارة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الغرفة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية الدولية وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتعزيز حضور مجتمع أعمال الشارقة في الأسواق العالمية.

وشهدت البعثة برنامجاً مكثفاً من اللقاءات الرسمية واجتماعات الأعمال والزيارات الميدانية والفعاليات الاقتصادية بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية من بينها رابطة التجارة الدولية الكورية "KITA" ومجلس سيدات أعمال الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والجمعية الكورية العربية "KAS" بما أسهم في تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في الجانبين واستكشاف فرص جديدة للشراكات والاستثمار وتبادل الخبرات والمعرفة.

وشكل "ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026" إحدى أبرز محطات البعثة حيث شهد توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية "KAS" والثانية مع رابطة سيدات الأعمال للمشاريع الكورية "KOVWA" بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وربط سيدات الأعمال ورواد المشاريع في الشارقة وكوريا بفرص جديدة للنمو والشراكة.

كما أتاح الملتقى منصة مباشرة جمعت سيدات الأعمال والقيادات الاقتصادية وممثلي المؤسسات الداعمة للأعمال والاستثمار والابتكار من الشارقة وكوريا وناقش محاور متخصصة حول تسريع النمو الاقتصادي للمرأة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية إلى جانب تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار والتقنيات الناشئة إلى منتجات وحلول ذات أثر صناعي وتجاري.

وتضمن برنامج البعثة سلسلة من اجتماعات الأعمال الثنائية بين سيدات الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين جرى خلالها بحث فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والطاقة والتجارة العامة إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وحلول التنقل الذكي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية المستقبلية.

كما شملت الأجندة زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت والمؤسسات والأسواق المتخصصة من بينها مركز دونغ ديمون للتصميم "DDP" الذي صممته المعمارية العالمية الراحلة زها حديد وأسواق التصميم والأقمشة في المنطقة إلى جانب زيارة مركز "بيوتي بلاي - Beauty Play" للاطلاع على التجربة الكورية في تطوير صناعة مستحضرات التجميل ودعم العلامات التجارية المبتكرة وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية فضلاً عن المشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي.

وتضمن البرنامج كذلك جولة سياحية وثقافية في المتحف الوطني الكوري أتاحت للوفد التعرف إلى تاريخ كوريا وإرثها الحضاري والثقافي بما أثرى تجربة المشاركات وعزز أبعاد التواصل الثقافي والإنساني بين الجانبين.

وأكدت سعادة حليمة حميد العويس أن البعثة نجحت في ترسيخ حضور مجتمع أعمال الشارقة في السوق الكورية وفتحت مسارات جديدة للتعاون والشراكة بين سيدات الأعمال والشركات والمؤسسات في الجانبين مشيرة إلى أن برنامج البعثة وما تضمنه من لقاءات واجتماعات أعمال وزيارات ميدانية وحوارات متخصصة أتاح للوفد التعرف بصورة مباشرة إلى الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية وبحث مجالات التعاون مع المؤسسات والشركات الكورية إلى جانب استعراض المقومات التنافسية التي توفرها إمارة الشارقة أمام المستثمرين والشركات الراغبة في توسيع أعمالها في أسواق المنطقة.

وقالت إن اللقاءات الثنائية التي جمعت سيدات الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة بنظرائهم في كوريا أسهمت في تحديد مجالات واعدة للتعاون لا سيما في التكنولوجيا والابتكار والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتجارة.

وأضافت أن العلاقات الإماراتية الكورية تقف اليوم أمام مرحلة واعدة مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وما تتيحه من فرص لتوسيع حركة التجارة والاستثمار وتعزيز وصول الشركات إلى أسواق البلدين مشيرة إلى أن ما تمتلكه كوريا من خبرات وقدرات متقدمة في التكنولوجيا والصناعة والابتكار وما تتمتع به دولة الإمارات وإمارة الشارقة من بيئة أعمال مرنة وموقع إستراتيجي وبنية تحتية متطورة ومنظومة متكاملة لدعم الاستثمار وريادة الأعمال يوفر أرضية مشتركة لبناء شراكات نوعية ذات قيمة مضافة.

كما أكدت أن غرفة الشارقة ستعمل على متابعة مخرجات هذه اللقاءات والبناء عليها بما يدعم إقامة شراكات تجارية واستثمارية مباشرة بين الجانبين ويعزز استفادة القطاع الخاص من الفرص التي توفرها البيئة الاقتصادية في كل من الشارقة وكوريا.

واختتمت البعثة أعمالها بنظرة مستقبلية متفائلة لما تحمله العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وكوريا من فرص واعدة مع وضع مسار واضح لمتابعة مخرجات الاجتماعات وتحويل التفاهمات والاتصالات التي تحققت إلى مشاريع وشراكات نوعية ومستدامة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال في الجانبين.