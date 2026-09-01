طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر والتي قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأشار المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إلى أن الطقس سيكون رطبا ليلا وصباح الخميس، مع احتمالية لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، وتنشط أحيانا لتكون مثيرة للغبار في المناطق الغربية.

وحول حالة البحر في الخليج العربي، توقع المركز أن يكون خفيفا إلى متوسط الموج، ومضطربا أحيانا غربا، حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 16:00 والمد الثاني عند الساعة 04:28، بينما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:34.

أما في بحر عمان، فسيكون الموج خفيفا إلى متوسط وقد يضطرب أحيانا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني عند الساعة 01:57، في حين سيحدث الجزر الأول عند الساعة 19:07 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 85 30

دبي 42 32 85 30

الشارقة 44 30 85 30

عجمان 42 33 90 25

أم القيوين 43 30 75 30

رأس الخيمة 43 29 85 30

الفجيرة 35 32 85 30

العـين 45 31 75 25

ليوا 43 28 75 30

الرويس 40 29 85 30

السلع 43 31 70 30

دلـمـا 38 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 80 30

أبو موسى 38 31 85 35