"مكتبات الشارقة العامة" توسع مساحة التعلم بـ 24 فعالية معرفية خلال سبتمبر

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / تواكب "مكتبات الشارقة العامة" انطلاقة العام الدراسي الجديد ببرنامج يضم 24 فعالية خلال سبتمبر الجاري توسّع من خلاله مساحة التعلّم من الصف إلى المكتبة وتمنح الأطفال واليافعين والأسر ومختلف فئات المجتمع فرصاً لاكتساب المعرفة بالتجربة والمشاركة من استكشاف الأحافير والزراعة المائية والبرمجة والاستدامة إلى الترجمة والقراءة والموسيقى والكتابة والفنون.

وتتوزع فعاليات برنامج سبتمبر بالتساوي على ست مكتبات بواقع أربع فعاليات في كل من الشارقة وخورفكان وكلباء والذيد ودبا الحصن ووادي الحلو لتقرب التجارب المعرفية من الجمهور في مختلف مدن ومناطق الإمارة وتتيح للأطفال واليافعين والأسر والبالغين وكبار السن اختيار ما يتناسب مع اهتماماتهم من برامج تجمع بين القراءة والعلوم والفنون والتقنيات والاستدامة والتواصل المجتمعي.

ويجمع برنامج المكتبات بين الورش العملية والجلسات القرائية والزيارات الميدانية واللقاءات والأنشطة العائلية في خطوة تعزز حضور المكتبة امتداداً للبيئة التعليمية ومساحة للتعلّم المستمر ويتيح لأفراد المجتمع تحويل ما يقرؤونه ويتعلمونه إلى تجارب ومهارات وممارسات ترتبط باهتماماتهم وحياتهم اليومية.

وتبدأ مكتبة الشارقة برنامجها بورشة "اكتشف عالم الترجمة" في 3 سبتمبر لتفتح أمام المشاركين نافذة على الترجمة وما تتيحه من تواصل بين اللغات والثقافات وفي 13 سبتمبر تقدم المكتبة ورشة "قصصنا العائلية" التي توظف الحكاية في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

وتنتقل المكتبة بأنشطتها إلى خارج قاعاتها في 27 سبتمبر بورشة "رحلة إلى الذات – نجيب محفوظ" وتختتم برنامجها في 30 سبتمبر من خلال فعالية "ابتسم أنت في الشارقة: مغامرة مجتمعية في عالم السياحة المستدامة" في محيط متحف الشارقة للحضارة الإسلامية حيث يتعرف المشاركون إلى مفاهيم السياحة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية عبر أنشطة تفاعلية وألعاب جماعية.

وتفتتح مكتبة خورفكان فعالياتها بجلسة مخصصة للسيدات بعنوان "نَفَس وطمأنينة" تعقد غدا قبل أن تأخذ المشاركين إلى الطبيعة في فعالية "عالم مستدام" في 15 سبتمبر من خلال زيارة ميدانية إلى مركز خور كلباء لأشجار القرم للتعرف إلى جهود حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

ويجمع برنامج المكتبة بين التعلم والتجربة في فعالية "أصنعها بحُب" التي تقدم باللغة الإنجليزية في 20 سبتمبر التعاون مع "إن مايند كافيه" ويتعلم خلالها المشاركون إعداد البسكويت وفي 24 تستضيف المكتبة كاتباً للاحتفاء بإصداراته الأدبية ضمن فعالية "أقلام مبدعة" بالتعاون مع دار شمس للنشر.

وتبدأ مكتبة كلباء فعاليات الشهر مع اليافعين من خلال "مملكة الأنمي" في 6 سبتمبرلتعريفهم بعالم الرسوم المتحركة ثم تستضيف نادي القراءة في 10 سبتمبرلمناقشة كتاب "من الضجيج الداخلي" للكاتبة مريم الجنيبي.

وتخصص المكتبة لكبار السن برنامج "شاشة الزمن الجميل" في 16 سبتمبر بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية فيما تختتم فعالياتها الشهرية بتجربة في المهارات الرقمية من خلال "البرمجة في عالم الظلام " في 29 سبتمبر.

وفي مكتبة الذيد، انطلقت اليوم أولى فعاليات سبتمبر بورشة "عالم الأحافير" بالتعاون مع متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي وأتاحت للمشاركين استكشاف عالم الأحافير والتعرف إلى جوانب من التاريخ الطبيعي.

وفي 10 سبتمبر، تقدم المكتبة فعالية "افتح كتاباً .. تبدأ الرحلة" التي تجعل من القراءة تجربة جماعية للحوار وتبادل الأفكار، فيما تفتح للأطفال مساحة لاكتشاف الموسيقى من خلال ورشة "ألحاننا الصغيرة" في 20 سبتمبر.

وتخرج المكتبة إلى حديقة تل الزعفران في 23 سبتمبر لتنظيم "تحدي الطهي العائلي المصغر" الذي يجمع الأطفال مع أحد أفراد الأسرة في إعداد وجبة بسيطة ضمن تجربة تعزز التعاون والإبداع والمشاركة بين أفراد الأسرة.

وتقدم مكتبة دبا الحصن ورشة "الزراعة المائية المنزلية" في 8 سبتمبر لتعريف اليافعين بأسلوب زراعة النباتات دون تربة باستخدام الماء والمحاليل المغذية بما يحول مفاهيم الزراعة والاستدامة إلى تجربة عملية يمكن استكشافها عن قرب.

وفي 14 سبتمبر، تنتقل المكتبة إلى مركز ناشئة دبا الحصن لتنظيم فعالية "خبرتي في الحياة" التي تفتح مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين الأجيال، وتستقبل الأطفال في 17 سبتمبر في جلسة قرائية قصصية بعنوان "ثُمبلينا" قبل أن تختتم برنامج الشهر بورشة "نحت الهياكل" باستخدام الصلصال في 27 سبتمبر.

وتستهل مكتبة وادي الحلو برنامج سبتمبر خارج مقرها حيث تنظم في مدرسة وادي الحلو فعالية الرسم والتلوين "بداية مشرقة" في 9 سبتمبر احتفاءً بانطلاق العام الدراسي الجديد وربطاً بين المدرسة والمكتبة في تجربة تجمع التعلم بالتعبير الفني.

وفي 17 سبتمبر، تناقش المكتبة كتاب "خطوة عقارية" للكاتب يحيى الياسي، ثم تقدم ورشة عملية بعنوان "طابع المعرفة والإبداع" في 22 سبتمبر، وتختتم المكتبة برنامجها في 27 سبتمبر بفعالية "الأسرة سر النجاح" التي تستضيف شاباً من المجتمع لمشاركة اليافعين تجربته وتسليط الضوء على دور الأسرة في دعم الأبناء وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم.