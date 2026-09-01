"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي

الشارقة في الأول من سبتمبر/ وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع نادي شمس للذكاء الاصطناعي التابع لمدينة الشارقة للإعلام "شمس" اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي" وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتطوير مهارات كوادرها ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة المخرجات.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي شملت التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطوره والنماذج اللغوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى والإعلام والتسويق الرقمي إلى جانب هندسة الأوامر وإنتاج الصور والفيديوهات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي واستشراف المهارات المطلوبة لمواكبة مستقبل العمل بما يتيح للمشاركين توظيف هذه التقنيات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية في أعمالهم اليومية.

وركزت الورشة على تنمية الوعي بالإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعريف بأفضل الممارسات للاستفادة منها في بيئة العمل مع التأكيد على أهمية الاستخدام المسؤول والفعّال لهذه التقنيات بما يحقق قيمة مضافة للعمل المؤسسي ويحافظ على جودة المحتوى ومصداقيته.

وأوضح عبد العزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن توجه الدائرة نحو الاستثمار في رأس المال البشري ورفع جاهزية كوادرها للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة في تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات مؤكدا أهمية الشراكات النوعية في تبادل المعرفة والخبرات وإتاحة فرص التعلم والتطوير للعاملين في الدائرة بما يعزز بناء بيئة عمل مبتكرة وقادرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.