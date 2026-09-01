انطلاق أعمال تحكيم جائزة حمدان – الألكسو لدورة 2026 بعد استقبال 144 مشاركة

دبي في الأول من سبتمبر / وام / بدأت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أعمال تحكيم دورة 2026 من جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز وجائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم، بعد استكمال مرحلة استقبال المشاركات، التي بلغ إجماليها قبل الفرز 144 مشاركة في الجائزتين.

واستقطبت جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز 106 أبحاث من 17 دولة عربية، فيما سجلت جائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم 38 مشاركة من 15 دولة، حيث يعكس هذا الحضور اتساع النطاق الجغرافي للمشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مع زيادة عدد الدول المشاركة في كلتا الجائزتين خلال دورة 2026.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: تمثل مرحلة التحكيم محطة رئيسية في دورة الجوائز، ونحرص خلالها على تقييم الأعمال وفق معايير واضحة ومنهجيات دقيقة تحقق الموضوعية والعدالة في عملية التقييم، وتكمن أهمية هذه المرحلة في اختيار الأعمال التي تجمع بين الجودة والأصالة والقيمة التربوية، وتقدم معرفة أو حلولاً يمكن أن تسهم بصورة عملية في تطوير التعليم.

وأضاف السويدي: يعكس اتساع النطاق الجغرافي للمشاركة أهمية الشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودور الجائزتين في إتاحة مساحة عربية للباحثين والمبتكرين لعرض تجاربهم وأفكارهم، وتمثل الجائزتان مسارين متكاملين لدعم تطوير التعليم؛ من خلال البحث التربوي الذي يدرس التحديات ويقدم توصيات لمعالجتها، والابتكار الرقمي الذي يفتح المجال أمام حلول وتقنيات جديدة تسهم في تحسين التعليم والتعلم.

وتهدف جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز إلى تشجيع الباحثين التربويين وتحفيز إنتاج بحوث متميزة تخدم العملية التربوية، وتسهم في دراسة التحديات التربوية وتقديم توصيات لمعالجتها، إلى جانب اكتشاف الممارسات الناجحة وإثراء الميدان التربوي بالتجارب والبحوث النوعية.

وتركز جائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم على تحفيز الابتكار الرقمي في التعليم، وإبراز المبادرات الرائدة في توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في التدريس والتعلم، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة التعليم وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم والتعلم الرقمي.