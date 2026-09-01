الموروث المحلي في ندوة الثقافة والعلوم احتفاء بالمولد النبوي

دبي في 1 سبتمبر / وام / احتفت ندوة الثقافة والعلوم بالمولد النبوي الشريف بأمسية “نور الهدى”، سلطت الضوء على الموروث الثقافي الإماراتي المرتبط بالمناسبة، .

واستهلت الأمسية التي حضرها بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وعدد من المسؤولين والمثقفين والباحثين والمهتمين- بمعرض ضم نحو 32 لوحة خطية وصورا من المدينة المنورة، عكست روحانية المكان وعمق التراث الإسلامي .

وعرض خلال الأمسية فيلم وثائقي أعده الباحث خالد البدور، تناول “المالد” بوصفه أحد عناصر الموروث الثقافي غير المادي في الإمارات، واستعرض إسهامات عدد من رواده .

ويعد “المالد” من فنون الإنشاد المرتبطة بالمدائح النبوية والمناسبات الاجتماعية في الموروث المحلي.

واختتمت الأمسية بتقديم جمعية دبي للفنون الشعبية مجموعة من قصائد المالد والمدائح النبوية.