جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تنظم جلسة عن إنجازات المرأة الإماراتية

رأس الخيمة في الأول من سبتمبر / وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية.. مسيرة عطاء وريادة وأثر"، ضمن الاحتفاء بفعاليات المرأة الإماراتية 2026 وذلك في إطار حرص الجمعية على إبراز التجارب الوطنية الملهمة واستحضار مسيرة ابنة الإمارات وما حققته من إنجازات في مختلف ميادين العمل والعطاء.واستضافت الجلسة عائشة محمد الملا رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات فيما أدار الحوار الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، وشهدت الجلسة حضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة سالم المفتول وسعادة ناعمة عبدالله الشرهان وسعادة الدكتورة نضال الطنيجي وسعادة منى راشد طحنون إلى جانب مجموعة من أفراد المجتمع والمهتمين .

وسلط اللقاء الضوء على المسيرة المتنامية للمرأة الإماراتية، وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن .

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانة وحضور مؤثر يمثل ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى، أرست دعائمها القيادة الرشيدة .