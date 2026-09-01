حمدان بن مبارك يلتقي مدرب المنتخب الوطني

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في مكتبه بأبوظبي اليوم الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخبنا الوطني، ورحب بعودته إلى دولة الإمارات، متمنياً له ولجهازه الفني المساعد التوفيق في مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي تنتظره استحقاقات ومنافسات مهمة خلال الفترة المقبلة.

واطلع معالي رئيس الاتحاد على البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للمنتخب استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة، منها دورة كأس الخليج العربي "خليجي 27" التي ستقام خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة في شهر يناير 2027.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخب الوطني، وتسخير الإمكانيات كافة بهدف تحقيق النتائج المرجوة في جميع المنافسات.