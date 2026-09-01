"دوكاب للمعادن" تستعرض أحدث حلولها للموصلات في «الشرق الأوسط للطاقة 2026»

دبي في الأول من سبتمبر / وام / تستعرض شركة «دوكاب للمعادن»، التابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال مشاركتها في الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، في إطار جهودها لدعم رفع كفاءة نقل الطاقة وزيادة قدرة الشبكات وتعزيز دمج مصادر الطاقة النظيفة.

وتعمل الشركة على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم «HTLS»، التي تتيح لشركات المرافق الكهربائية زيادة قدرة نقل الطاقة عبر ممرات خطوط النقل القائمة، إلى جانب تحسين كفاءة النقل.

وأوضحت أن تقنياتها المتقدمة للموصلات يمكن أن تسهم في خفض فاقد الطاقة أثناء النقل بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالموصلات التقليدية، بما يدعم رفع كفاءة أداء الشبكات وتحسين الاستفادة من الكهرباء المولدة.

ويأتي تطوير هذه الحلول في ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وما يصاحب ذلك من حاجة إلى توسيع قدرات شبكات النقل والحد من الاختناقات التي قد تؤثر في الاستفادة من قدرات التوليد الجديدة.

وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء، إذ تستهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 استثمارات تتراوح بين 150 ملياراً و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة قدرات توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن» إنه مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن “دوكاب للمعادن” تعمل على تطوير أعمالها بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.

وأضاف أنه من خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، تسهم “دوكاب للمعادن” في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية.

وتعرض «دوكاب للمعادن» خلال مشاركتها في المعرض حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، إلى جانب استعراض خططها المتعلقة بتوسيع شبكات التوزيع العالمية واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.