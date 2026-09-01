“دبي للثقافة” تفتح آفاقاً عالمية للحرف العربي عبر برنامج متخصص في فن الطباعة

دبي في الأول من سبتمبر / وام / أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” دعوة مفتوحة للمشاركة في برنامج “فن الطباعة العربية”، الهادف إلى تمكين المواهب من استكشاف الإمكانات الإبداعية للحرف العربي وإعادة توظيفه في التصميم المعاصر، بما يعزز حضور الطباعة العربية في المشهد البصري العالمي.

وينظم البرنامج بالشراكة مع مبادرة “مرادفات بصرية”، ويشرف عليه الدكتور أنطوان أبي عاد الأستاذ المشارك في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، ويجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر دروس متقدمة وورش تفاعلية وجلسات إرشاد وتجارب تطبيقية.

ويستهدف البرنامج مصممي الغرافيك والممارسين في مجال التصميم من مواطني الدولة والمقيمين ممن يمتلكون خبرة بين 3 و10 سنوات، وتستقبل طلبات المشاركة حتى 20 سبتمبر الجاري، فيما تعقد جلساته خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقالت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في “دبي للثقافة”، إن البرنامج يتيح للمبدعين إعادة اكتشاف الحرف العربي بوصفه عنصرا يجمع بين أصالة التراث والتصميم المعاصر.

وأكدت أن المبادرة تسهم في تطوير قدرات المصممين وإنتاج أعمال ذات قيمة معرفية وبصرية، وتعزز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والإبداعي، بما يدعم الصناعات الثقافية والإبداعية ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.